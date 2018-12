LIVE Sci alpino | Slalom parallelo St Moritz 2018 in DIRETTA | Shiffrin in trionfo

LIVE Sci di fondo - Coppa del Mondo Beitostolen 2018 in DIRETTA : duello Russia-Norvegia nella staffetta maschile - Italia indietro : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle gare di Coppa del Mondo di sci di fondo di domenica 9 dicembre. Oggi spazio alle staffette: si parte alle ore 10.30 con la 4×5 km femminile, mentre alle ore 13.30 si disputerà la 4×7.5 km maschile. L’Italia ha ufficializzato ieri i due quartetti. Tra gli uomini la gara distance di ieri ha fatto da selezione interna: restano fuori infatti Giandomenico Salvadori e Stefano Gardener. Ad ...

LIVE Sci di fondo - Coppa del Mondo Beitostolen 2018 in DIRETTA : partita la staffetta maschile - in quella femminile trionfo della Norvegia : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle gare di Coppa del Mondo di sci di fondo di domenica 9 dicembre. Oggi spazio alle staffette: si parte alle ore 10.30 con la 4×5 km femminile, mentre alle ore 13.30 si disputerà la 4×7.5 km maschile. L’Italia ha ufficializzato ieri i due quartetti. Tra gli uomini la gara distance di ieri ha fatto da selezione interna: restano fuori infatti Giandomenico Salvadori e Stefano Gardener. Ad ...

Pistoia Brescia - risultato LIVE 35-35 - streaming video e tv : 3quarto - Serie A1 basket - - IlSussidiario.net : Diretta Pistoia Brescia streaming video e tv: siamo arrivati alla palla a due nella partita di basket Serie A1, nella Leonessa esordio per Jared Cunningham.

LIVE Sci di fondo - Coppa del Mondo Beitostolen 2018 in DIRETTA : nella staffetta femminile Italia nona dopo una buona rimonta : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle gare di Coppa del Mondo di sci di fondo di domenica 9 dicembre. Oggi spazio alle staffette: si parte alle ore 10.30 con la 4×5 km femminile, mentre alle ore 13.30 si disputerà la 4×7.5 km maschile. L’Italia ha ufficializzato ieri i due quartetti. Tra gli uomini la gara distance di ieri ha fatto da selezione interna: restano fuori infatti Giandomenico Salvadori e Stefano Gardener. Ad ...

LIVE Sci alpino - Slalom parallelo St. Moritz 2018 in DIRETTA : Shiffrin non delude mai. Alla seconda fase Curtoni - Brignone e Costazza : Buongiorno e benvenuti Alla DIRETTA LIVE dello Slalom parallelo di Sankt Moritz, Svizzera, valevole per la Coppa del Mondo 2018/19 di sci alpino femminile. Sulla pista elvetica Mikaela Shiffirin vuole proseguire il suo magic moment anche nella disciplina più imprevedibile che fa il suo debutto stagionale. La statunitense, infatti, è reduce dAlla doppietta in SuperG che le ha permesso di prendere il largo nella classifica di Coppa del Mondo ed è ...

Diretta/ Pistoia Brescia - risultato LIVE 19-15 - streaming video e tv : 2quarto - Serie A1 basket - - IlSussidiario.net : Diretta Pistoia Brescia streaming video e tv: siamo arrivati alla palla a due nella partita di basket Serie A1, nella Leonessa esordio per Jared Cunningham.

LIVE Sci di fondo - Coppa del Mondo Beitostolen 2018 in DIRETTA : partita la staffetta femminile - l’Italia prova a sorprendere : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle gare di Coppa del Mondo di sci di fondo di domenica 9 dicembre. Oggi spazio alle staffette: si parte alle ore 10.30 con la 4×5 km femminile, mentre alle ore 13.30 si disputerà la 4×7.5 km maschile. L’Italia ha ufficializzato ieri i due quartetti. Tra gli uomini la gara distance di ieri ha fatto da selezione interna: restano fuori infatti Giandomenico Salvadori e Stefano Gardener. Ad ...

LIVE Sci di fondo - Coppa del Mondo Beitostolen 2018 in DIRETTA : debuttano le staffette - l’Italia ci prova : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle gare di Coppa del Mondo di sci di fondo di domenica 9 dicembre. Oggi spazio alle staffette: si parte alle ore 10.30 con la 4×5 km femminile, mentre alle ore 13.30 si disputerà la 4×7.5 km maschile. L’Italia ha ufficializzato ieri i due quartetti. Tra gli uomini la gara distance di ieri ha fatto da selezione interna: restano fuori infatti Giandomenico Salvadori e Stefano Gardener. Ad ...

LIVE Sci alpino - Slalom parallelo St. Moritz 2018 in DIRETTA : testa a testa tra tutte le big - debutto stagionale della specialità : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dello Slalom parallelo di Sankt Moritz, Svizzera, valevole per la Coppa del Mondo 2018/19 di sci alpino femminile. Sulla pista elvetica Mikaela Shiffirin vuole proseguire il suo magic moment anche nella disciplina più imprevedibile che fa il suo debutto stagionale. La statunitense, infatti, è reduce dalla doppietta in SuperG che le ha permesso di prendere il largo nella classifica di Coppa del Mondo ed è ...

LIVE Sci alpino - Slalom Val d’Isere in DIRETTA : prima manche. Hirscher a caccia della doppietta - battaglia stellare con Kristoffersen : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima manche dello Slalom della Val d’Isere, gara valevole per la Coppa del Mondo maschile di sci alpino. Dopo la vittoria in gigante di ieri Marcel Hirscher cerca il bis sul tracciato francese. L’austriaco è ancora una volta il grande favorito tra i rapid gates e vuole dominare come già fatto il sabato in gigante. Si riproporrà ormai lo storico duello con il norvegese Henrik ...

LIVE Slalom speciale Val d'Isere 2018 - diretta e classifica in tempo reale sci alpino maschile : 1ª manche ore 09.30 : CLICCA QUI PER AGGIORNARE IL LIVE Slalom speciale VAL d'Isere 2018 La face de Bellevarde, ottava gara della Coppa del Mondo di sci alpino maschile 2018-2019

Chapeau Salah : trascina il LIVErpool con una tripletta e cede il premio di migliore in campo a Milner : Salah si è dimostrato ancora una volta un grande calciatore siglando tre gol in questa giornata di Premier League, ma anche un grande uomo cedendo il premio di migliore in campo Momo Salah è stato l’indiscusso protagonista della gara odierna del Liverpool, vinta per 4-0 contro il Bournemouth. Tre gol per il centravanti egiziano, anche se il primo è viziato da un fuorigioco non rilevato dal guardalinee. Fatto sta che con la sua ...

LIVE Sci di fondo - Coppa del Mondo Beitostolen 2018 in DIRETTA : la 30 km maschile è norvegese! Roethe batte Sundby - 24° De Fabiani : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle gare di Coppa del Mondo di sci di fondo di sabato 8 dicembre. Oggi spazio alle gare distance in tecnica libera: si parte alle ore 09.30 con la 15 km femminile, mentre alle ore 12.15 si disputerà la 30 km maschile. Certamente, come visto a Lillehammer, le gare individuali non riserveranno molte gioie agli azzurri, che schiereranno Francesco De Fabiani, Dietmar Noeckler, Maicol Rastelli, Giandomenico ...

LIVE Sci di fondo - Coppa del Mondo Beitostolen 2018 in DIRETTA : la 30 km maschile in tempo reale. Quattro italiani in gara : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle gare di Coppa del Mondo di sci di fondo di sabato 8 dicembre. Oggi spazio alle gare distance in tecnica libera: si parte alle ore 09.30 con la 15 km femminile, mentre alle ore 12.15 si disputerà la 30 km maschile. Certamente, come visto a Lillehammer, le gare individuali non riserveranno molte gioie agli azzurri, che schiereranno Francesco De Fabiani, Dietmar Noeckler, Maicol Rastelli, Giandomenico ...