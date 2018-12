LIVE Cantù-Milano | Serie A basket in DIRETTA | Olimpia avanti 44-36 all’intervallo con 11

oasport

(Di domenica 9 dicembre 2018) Buon pomeriggio e benvenuti alladel derby lombardo tra, valevole per la nona giornata dellaA 2018-2019. Le due compagini non arrivano alla sfida odierna in un momento esaltante dal punto di vista dei risultati e del gioco, con i canturini reduci da quattro sconfitte consecutive ed i meneghini da tre sconfitte di fila in Eurolega (inframezzate dalla vittoria casalinga con Cremona sul filo di lana). I milanesi sono comunque ancora imbattuti in campionato con 8 vittorie in altrettante partite e comandano la classifica con due punti di vantaggio su Venezia (sconfitta nello scontro diretto) e sei su un gruppo composto da quattro squadre., dopo aver messo a segno unapositiva di tre successi dalla seconda alla quarta giornata, è incappata in quattro ko di fila (di cui tre in trasferta ed uno in casa con Pesaro) ed ora ha un record negativo di ...