L' ITALIA | L' UNIONE EUROPEA E LA CADUTA DELL' IMPERO ROMANO

SAVONA L'Unione Donne in ITALIA richiede una legge per chi opera all'interno dei nuclei familiari : ... cioè le famiglie che affidano le loro persone più care e chiedono garanzie alla luce di fatti vergognosi di maltrattamenti emersi dalle pagine della cronaca, ma anche per il personale, anch'esso ...

Tesoro - dal divorzio con BankITALIA a quello con l'Unione europea : Fu un passo sciaguratamente importante per conseguire la sovranità e l'autarchia economica e l'isolamento dell'Italia dal resto del mondo. Così come potrebbe succedere quando l'attuale divorzio di ...

Vaccini - l’Unione Europea ‘bacchetta’ l’ITALIA : “Basta fake news - salviamo le vite dei bambini” : Si riaccende il dibattito sull’obbligo vaccinale in Italia e in Europa. A chiarire la situazione, anche ‘bacchettando‘ in un certo qual modo l’Italia, è il commissario europeo alla Salute Vytenis Andriukaitis, rispondendo, in conferenza stampa a Bruxelles, ad una domanda circa la posizione del governo italiano in materia di vaccinazioni. Il dibattito sulle vaccinazioni per i bambini dovrebbe essere ...

L'Unione europea fa causa all'ITALIA anche sui rifiuti : Partiti gli accertamenti della Corte di giustizia del Lussemburgo: 41 discariche fuori norma, quasi tutte al Sud. "Grave rischio per la salute e l'ambiente". Si rischiano sanzioni. Negli ultimi sette anni il nostro Paese ha risanato 61 siti

Il cibo made in Italy ha una nuova casa : nasce l'Unione ITALIAna food - associazione leader in Europa : Tra tutti l'internazionalizzazione e la crescita dei nostri prodotti sui mercati di tutto il mondo, la sostenibilità, dove siamo in prima linea per risultati raggiunti e impegni presi, il ...

Manovra - riunione Governo in serata/ Bocciatura Ue - Centeno 'Ancora dubbi sull'ITALIA - lo si vede sui mercati' - IlSussidiario.net : Manovra, Tria all'Ue: 'Non si giochi al chicken game'. L'appello del ministro dell'Economia, Di Maio: 'Non diamo soldi a lobby e amici'

Fondazione ITALIAna Linfomi : si conclude la Riunione Nazionale FIL - poste le basi per protocolli di ricerca e di cura condivisi : Tre giorni nel corso dei quali più di 250 medici, ricercatori e componenti del Gruppo pazienti che collaborano con Fondazione Italiana Linfomi si sono confrontati sugli ultimi sviluppi della ricerca scientifica, le terapie maggiormente innovative, le indicazioni sullo stile di vita per la prevenzione e la ripresa di una vita attiva e “normale” dopo essere guariti dal linfoma. La Riunione Nazionale FIL che si conclude oggi a Rimini è stato un ...

L'ITALIA ha la terza elettricità più cara dell'Unione europea : sono nove milioni gli ITALIAni che non ce la fanno a pagare le bollette di ... : nove milioni di italiani al freddo per l'impossibilità di pagare le bollette di luce e gas. Oltre il 16% delle famiglie. Povertà energetica in aumento in Italia, che conta la terza elettricità più ...

Dall'Unità d'ITALIA all'Unione europea. N. Forcheri : Così a maggio del 1991 l'Italia venne dichiarata dalla Business International, filiale del gruppo The Economist, la quarta potenza industriale del mondo dopo USA, Germania e Giappone, avendo superato ...

SCONTRO UE-ITALIA/ Niente multa e unione rotta - così Bruxelles può combinare il disastro : Sia Italia che Ue stanno sbagliando, sono in un vicolo cieco, ma la Commissione ha forse più colpe e rischia di uscirne malamente sconfitta. STEFANO CINGOLANI spiega perché(Pubblicato il Sun, 28 Oct 2018 06:02:00 GMT)SCONTRO ITALIA-UE/ Il "metodo Bruxelles" farà sparire l'Europa, di P. AnnoniMANOVRA E POLITICA/ La pace Lega-M5s lascia aperto lo SCONTRO con l'Ue, di S. Cingolani

Il rischio ITALIA irrompe alla riunione dei governatori della Bce : La prova di forza dell'Italia con i partner europei irrompe alla riunione della Bce proprio quando il presidente Mario Draghi ha già un'agenda densa. E l' 'irruzione' di una nuova potenziale crisi arriva nel momento peggiore, con una congiuntura europea che peggiora, i mercati che vacillano e la Bce deve fare i conti con l'impatto di Brexit e guerra dei dazi.Draghi mai avrebbero voluto che questa fine di 2018 vedesse un simile 'ingorgo' ...

I dubbi dell’Unione europea sull’ITALIA nella stampa internazionale : La prima finanziaria del governo Lega-cinquestelle fa discutere l’Europa: per la prima volta nella sua storia la Commissione europea ha respinto una manovra di un paese dell’eurozona. Leggi

Coldiretti : un ITALIAno su 2 è convinto di essere in credito rispetto all’Unione Europea : Un italiano su due (46%) è convinto di essere in credito rispetto all’Unione Europea, con una percentuale ben superiore a chi ritiene di essere in debito (19%) e a chi considera che il rapporto tra dato e ricevuto sia in pari (26%). E’ quanto emerge da un’analisi Coldiretti/Ixe’ sull’atteggiamento degli italiani verso l’Europa dopo la bocciatura della manovra economica del Governo da parte della Commissione Ue. Per quasi sei italiani su dieci ...

Unione Europea : ITALIA contributore netto per 37 - 7 miliardi : L'andamento della nostra economia negli anni dell'euro è stato sempre peggiore della media dei nostri partner continentali. Eppure il nostro Paese ha versato nelle casse dell'Unione più di quanto ha ...