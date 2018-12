Lillog&Greg | La politica? È già comica di suo L' Italia va a rotoli | ma agli

huffingtonpost

(Di domenica 9 dicembre 2018) Per una persona unanimemente considerata senza senso dell'umorismo non è semplice intervistare due amatissimi comicini. Eppure Lillo&Greg – all'anagrafe i romani Pasquale Petrolo e Claudio Gregori, centoundici anni in due - sono così frenetici che si finisce travolti dal loro affiatamento decennale. I due, che si sono conosciuti nel 1996 nella casa editrice romana Acme, da un fallimento (quello dell'editore) hanno creato il loro successo: prima con il gruppo musicale Latte & i suoi derivati, dunque con radio, televisione e teatro. "La nostra gavetta – ricorda Lillo - è il contrario di quello che accade adesso. Ora puoi raggiungere la notorietà anche con un reality o su Youtube. Prima accadeva che facevi le tue cose, e poi queste iniziavano a raccogliere più fan e più interesse. Il meccanismo era lento, però ...