Libertadores | stasera River-Boca Gli argentini invadono Madrid

Coppa Libertadores - River-Boca non si gioca nemmeno stasera : “Non ci sono le condizioni” : La finale di ritorno della Libertadores tra River Plate e Boca Juniors non si giocherà. A dirlo il giornale argentino Clarin. Il presidente della Conmebol Alejandro Dominguez ha aggiunto che rientrerà ad Asuncion e che da lì, dopo un esame approfondito della situazione, “annuncerà la nuova data dell’incontro”. L'articolo Coppa Libertadores, River-Boca non si gioca nemmeno stasera: “Non ci sono le condizioni” ...