L' Est Europa ha bisogno di 500mila lavoratori | ma non vuole immigrati

Parigi - 2mila arrEsti per il quarto sabato di scontri. Sondaggio scuote l’Europa : in caso di voto “gialli” al quarto posto : Hanno riaperto negozi, musei e monumenti. Il day after di Parigi, reduce dal quarto sabato di scontri e proteste dei giubbetti gialli, è uno scenario ancora militarizzato di rottami e di numeri. Dal ministero degli Interni filtrano cifre più precise sul bilancio: 136mila partecipanti a cortei e blocchi dell’8 dicembre, 1.723 le persone identificate, per 1.220 di loro è scattato lo stato di fermo. Non ci sono state vittime né situazioni di ...

Lega - Salvini in piazza del Popolo : “Europa che si ferma allo spread e agli zerovirgola è dEstinata a fallire” : “Se l’Europa è quella che si ferma allo spread, alla finanza, agli zerovirgola, è un’Europa destinata a fallire. Serve un’Europa che ritorni a lavorare, per la dignità dei cittadini”. Lo ha detto il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, a piazza del Popolo. In Europa “c’è bisogno di anima e identità che qualcuno ha perso in nome della globalizzazione. Ogni tanto ci richiamano ad essere rispettosi ...

5G in Italia e in Europa senza Huawei? Nuovi scenari post arrEsto CFO : I lavori per le infrastrutture utili per il 5G in Italia sono appena partiti e Huawei finora ha avuto un ruolo determinante per gli interventi tecnici entro i confini. Come raccontato anche qualche settimana fa, il produttore cinese ha fatto partire anche una serie di sperimentazioni in alcune città della penisola ma ora il suo impegno potrebbe essere compromesso a causa delle recenti cronache giudiziarie con protagonista Meng Wanzhou, CFO ...

Tav - l'Europa avverte Conte : "Se l'opera si fa in ritardo l'Italia rischia di doverci rEstituire i fondi" : Il conto: fino a 1,7 miliardi tra sondaggi e prima fase dell'opera. Il portavoce della Commissione Ue responsabile del dossier Trasporti: "Progetto importante, tutti devono rispettare i tempi".

SPY FINANZA/ Il dEstino dell'Europa si decide in quattro giorni - IlSussidiario.net : Si avvicinano giorni importanti per il destino dell'Europa: dalle manifestazioni a Parigi e Roma fino al voto del Parlamento inglese sulla Brexit

Senza l’ombrello degli Usa l’Europa rEsta sola davanti allo spettro atomico : Lo spettro della guerra nucleare torna ad affacciarsi in Europa. Dimenticato da tempo, da opinioni pubbliche e una generazione politica che non l’hanno conosciuto. Forse s’illudevano ancora. La doccia fredda arriva da Bruxelles. Bisogna adesso rendersi conto che a rischio non sono gli Stati Uniti ma l’Europa. Che rischia di trovarsi Senza protezion...

Piazza Affari contiene le perdite. In rosso il rEsto d'Europa : Le principali borse del Vecchio Continente archiviano la seduta in deciso ribasso. Tiene invece Piazza Affari , che si posiziona appena al di sotto della parità risultando l'indice migliore tra i ...

Google tEsta le consegne con i droni in Europa - si parte in primavera dalla Finlandia : Google sta per avviare in Finlandia i test europei per la consegna di pacchi tramite droni. L’ha annunciato l’amministratore delegato di Alphabet (a cui Google fa capo) James Burgess nel corso della conferenza Slush in corso a Helsinki, in Finlandia. Il progetto pilota, che inizierà nella primavera del prossimo anno, servirà per valutare la consegna di pacchi con peso fino a 1,5 kg, su una distanza massima di circa 10 km. Perché, fra ...

Un bilancio di Romaeuropa FEstival 2018 : Se questi spettacoli ci sembrano convincenti è perché risulta trasparente il punto di vista di chi parla, che nei casi citati coincide con quello che arbitrariamente l'Occidente definisce "straniero".

Blitz mondiale contro la 'ndrangheta : 90 arrEsti tra Europa e Sudamerica - sequEstrate 4 tonnellate di cocaina : Le accuse ipotizzate nei confronti degli arrestati vanno, a vario titolo, dall'associazione mafiosa al riciclaggio, dall'associazione dedita al traffico internazionale di droga alla fittizia ...

