L' Empoli piega il Bologna

Empoli - Corsi tenta di spiegare l’esonero di Andreazzoli : “si attacca con 3-4 giocatori - non 7 come facevamo noi” : Empoli, Fabrizio Corsi durante la presentazione di Iachini si è lanciato in commenti tattici parlando dell’esonero del povero Andreazzoli che deve sopportare anche queste ‘lezioni’ “Abbiamo scelto Iachini perché pensiamo possa dare alla squadra ciò che manca, equilibrio e compattezza“. Il presidente dell’Empoli, Fabrizio Corsi, commenta così la scelta di affidare la guida tecnica della squadra a Giuseppe ...