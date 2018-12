Le notizie di scienza della settimana : Assegnati i premi Wildlife photographer of the year, i siti dell’Unesco a rischio, un nuovo caso di mucca pazza: l’attualità scientifica. Leggi

Al via Bergamo Scienza : un palcoscenico per le meraviglie della scienza dalle ultime notizie dal mondo della ricerca alla scuola in piazza : Sabato 6 ottobre prende il via la XVI edizione di Bergamoscienza, il festival di divulgazione scientifica, che proporrà in 16 giornate interamente dedicate alle meraviglie della scienza con ben 160 eventi, tutti gratuiti: conferenze, laboratori interattivi, spettacoli, mostre. ultime notizie dal mondo della ricerca, segreti svelati, miti da sfatare e pregiudizi da superare, tecnologie innovative ed esperimenti coinvolgenti presentati a un ...