agi

: Le accuse a Zingaretti di volere un'alleanza con il Movimento 5 stelle: Un 'disgelo' con il Movimento 5 Stelle per… - fisco24_info : Le accuse a Zingaretti di volere un'alleanza con il Movimento 5 stelle: Un 'disgelo' con il Movimento 5 Stelle per… - Agenzia_Italia : Le accuse a Zingaretti di volere un'alleanza con il Movimento 5 stelle - Angela23763271 : RT @fefewoelk: @stefanoesposito E allora che la Si smetta di attaccarlo dall’interno e che si cominci ad accettarlo come senatore e militan… -

(Di domenica 9 dicembre 2018) Un "disgelo" con ilper "fare un pezzo di strada assieme" così da "rompere il blocco nazionalista e populista". Parole che scatenano un duro confronto interno al Partito democratico quelle di Massimiliano Smeriglio, vice presidente della Regione Lazio.Parole che, i diretti avversari di Nicola Zingaretti, con il quale Smeriglio governa la Regione, interpretano come un via libera del candidato alla guida del Pd ad unacon i grillini: "Smeriglio teorizza la partecipazione di elettori di formazioni a sinistra del Pd alle primarie del prossimo 3 marzo per votare Zingaretti e poi portare il Pd all'con il", è la lettura di Lorenzo Guerini: "Ha il merito di rendere chiaro il nucleo centrale della proposta politica-congressuale della mozione Zingaretti. Io penso invece che ...