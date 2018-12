Le accuse a Zingaretti di volere un'alleanza con il Movimento 5 stelle : Un "disgelo" con il Movimento 5 stelle per "fare un pezzo di strada assieme" così da "rompere il blocco nazionalista e populista". Parole che scatenano un duro confronto interno al Partito democratico quelle di Massimiliano Smeriglio, vice presidente della Regione Lazio. Parole che, i diretti avversari di Nicola Zingaretti, con il quale Smeriglio governa la Regione, interpretano come un via libera del ...