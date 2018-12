Lazio | Milinkovic delude anche con la Samp | contestato da tifosi

Lazio - striscione della Curva Nord contro Milinkovic : ''Sei uno zingaro'' : Acque agitate in casa Lazio dopo il rocambolesco pareggio con la Sampdoria, la Curva Nord ha esposto lo striscione ''Milinkovic zingaro'', un chiaro segnale di rottura nei confronti del calciatore ...

Lazio-Sampdoria - le pagelle : Milinkovic è ancora un fantasma : La Ferrari corre fuori pista e rischia ancora il testacoda. La Lazio non sfrutta nemmeno questa volta la chance Champions fornita da Inter e Roma. La Samp la ferma nonostante un buon secondo tempo, ...

Lazio - Inzaghi rammaricato : “Gran partita dopo una settimana di ottimo lavoro. Milinkovic e Luis Alberto…” : Al termine del match dell’Olimpico tra Lazio e Sampdoria, il tecnico dei biancocelesti si è presentato ai microfoni di Sky Sport per commentare il rocambolesco pareggio. Tanto rammarico per il gol subito nel finale: “C’è grande dispiacere per i ragazzi, perchè hanno fatto una grande partita. I numeri sono schiaccianti ed a prescindere dai 26 tiri contro i 4 loro, una partita così va vinta. Non si può prendere gol alla ...

L'Inter vuole Milinkovic-Savic della Lazio : è l'obiettivo numero uno per giugno (RUMORS) : Uno degli obiettivi delL'Inter nelle prossime sessioni di calciomercato sarà sicuramente quello di rinforzare il centrocampo, ovvero il reparto che ha mostrato maggiori carenze in questa prima parte della stagione. Il direttore sportivo, Piero Ausilio, ha dichiarato che a gennaio non cambierà molto l'assetto della rosa, facendo intendere che le cose più importanti saranno fatte la prossima estate. Il ds nerazzurro lavorerà con il nuovo ...

Chievo e Lazio pareggiano - il Milan sorride : “infinito” Pellissier - Milinkovic-Savic dalle stelle alle stalle : Chievo e Lazio si sono date battaglia al Bentegodi in una gara molto combattuta terminata con un pareggio che scontenta Simone Inzaghi Questo Chievo ha un cuore che fa provincia. La squadra di mister Di Carlo ha lottato col coltello tra i denti contro la più quotata Lazio, riuscendo nell’impresa di portare a casa un punto importante per muovere la classifica deficitaria dopo la penalizzazione iniziale. Con l’1-1 odierno il ...

Lazio - Correa il migliore dopo Immobile. Luis Alberto e Milinkovic irriconoscibili : La tredicesima giornata è alle spalle. In pratica abbiamo scollinato un terzo del campionato di Serie A. C'è materiale, insomma, per tirare le prime somme. In casa Lazio, non mancano le sorprese, ...

La Lazio spera nel dicembre d'oro di Milinkovic - per far salire il prezzo - : Come riporta il Corriere dello Sport, Sergej esplose a dicembre, con il freddo e i campi pesanti: a fine stagione ha chiuso con 12 reti e una valutazione mostruosa. La Lazio spera che possa ripetersi.

