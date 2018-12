Lazio | furia tifosi contro Milinkovic | possibile la cessione già a gennaio | nuovo assalto

calcioweb.eu

(Di domenica 9 dicembre 2018) Non è un momento facile per la, la squadra di Simone Inzaghi è reduce dal pareggio beffala Sampdoria, la rete di Immobile su rigore al 96′ sembrava spalancare le porte nel finale, poi all'ultimo respiro il pareggio di Saponara. Isono delusi dalle prestazioni della squadra ma soprattutto della stagione di-Savic, nel mirino è finito l'atteggiamento del calciatore, non vengono messe in dubbio le qualità tecniche ma la mancata voglia di lottare per la squadra. Nelle ultime ore è stato esposto uno striscione pesantissimo "zingaro", segno che l'avventura nella Capitale potrebbe essere giunta al capolinea. Pronto undel Milan, i rossoneri tenteranno il colpo per la Champions già nel mercato di