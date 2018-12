L' Atalanta batte l' Udinese 3-1 L' ex Zapata è un ciclone | friulani in grave difficoltà

L' Atalanta rimonta e batte il Bologna : L'Atalanta vince a Bologna . Allo stadio Dall'Ara la squadra di Gasperini batte per 2-1 i rossoblù di Inzaghi nel posticipo dell'11ma giornata di serie A . Al 3' il Bologna va subito in gol con una ...

Primavera - l' Atalanta vince ancora : 2-0 a Cagliari. La Fiorentina batte I'Inter 2-1 : Cinque su cinque. l'Atalanta risponde al successo della Juventus sul Chievo, batte 2-0 in trasferta il Cagliari e resta da sola in testa al campionato Primavera 1. La squadra di Massimo Brambilla è l'...

Milan-Chievo 3-1 - il Diavolo passeggia con Higuain Fiorentina ko con la Lazio : 1-0 La Samp batte l’Atalanta : 0-1 : Contro i veneti, ultimi in classifica, il Pipita a segno due volte in otto minuti: sesto risultato utile per i rossoneri, che però prendono gol per l’11ª volta consecutiva