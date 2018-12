L' arbitro e l' ego perduto

Seconda Categoria - viene espulso e reagisce con una testata all'arbitro : Fabio Serafini dirigeva Equicola-Quintilianum di Seconda Categoria quando ha ricevuto una testata tra tempia e sopracciglio dopo aver assegnato nel finale la rete del 2-3.Un altro caso di aggressione ...

Seconda Categoria - arbitro in ospedale dopo una testata : Un altro caso di aggressione in campo ad un arbitro nel Lazio: Fabio Serafini , che dirigeva Equicola-Quintilianum di Seconda Categoria, ha ricevuto una testata tra tempia e sopracciglio dopo aver ...

2ª Categoria - insulta l'arbitro donna : 'Datti ai fornelli'. 7 mesi di squalifica per l'allenatore del Real Stoppari : Nei giorni più importanti per la sensibilizzazione al problema della violenza sulle donne, un altro episodio spiacevole a carattere sessista si verifica su un campo di calcio in Italia. Vittima, ...

Basilicata - Seconda categoria : pugni e calci all'arbitro. Squalificato per 3 anni : ... ancor più di quanto fatto in passato, al rispetto verso avversari e direttori di gara e a tenere comportamenti adeguati sul campo di gioco consoni ai valori dello sport'. Gasport

Prima categoria : giocatore bestemmia in area - arbitro concede il rigore. Errore tecnico - la partita si rigioca : Sbagliare è umano, tornare sui propri passi è da persone sagge. E' successo in Bacigalupo-Barracuda, Prima categoria girone D, con la formazione di casa vittoriosa al 95' grazie ad un rigore piuttosto ...

Botte all’arbitro - l’eterno problema degli italiani con le regole : L’ultimo è stato un 24enne preso a pugni negli spogliatoi e finito in ospedale. L’aggressione è avvenuta domenica scorsa in un centro sportivo di San Basilio, a Roma, dopo la partita fra Virtus Olympia San Basilio e l’Atletico Torrenova 1986, valida per il campionato Promozione. Praticamente il penultimo gradino del calcio dilettantistico. Il fatto è stato gravissimo: due individui si sono introdotti nella struttura, hanno preso a cazzotti ...