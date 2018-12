L' amica geniale | spoiler 3° appuntamento | Lenù subisce la violenza di Donato

Spoiler L'amica geniale : Lila respinge Marcello - Elena fugge da Ischia : Martedì prossimo, 11 dicembre, appuntamento su Rai 1 con la terza imperdibile puntata della fiction L'Amica Geniale, diretta da Saverio Costanzo. Questa nuova puntata sarà costituita dagli episodi numero 5 e numero 6 che saranno rispettivamente intitolati 'Le scarpe' e 'L'isola'. Sarà una puntata nel corso della quale le due giovani protagoniste, Elena e Lila, incontreranno altre difficoltà e la loro grande amicizia le riavvicinerà ancora una ...

Anticipazioni L'amica geniale 3^ puntata dell'11 dicembre : Lenù viene violentata : Prosegue l'appuntamento in prime time su Raiuno con la fiction L'Amica geniale, di cui martedì 11 dicembre verrà trasmessa la terza e penultima puntata di questa prima stagione che sta ottenendo un successo a dir poco clamoroso dal punto di vista degli ascolti. Un terzo appuntamento che si preannuncia imperdibile, dato che ci sarà un clamoroso colpo di scena che riguarderà la giovane Lila, la quale subirà una terribile violenza che la lascerà a ...

Anticipazioni terza puntata de 'L'amica geniale' : Elena sarà aggredita da Donato : Si rinnova anche questa settimana l'appuntamento con la grande fiction di Rai 1. Martedì 11 dicembre, infatti, andranno in onda in prima serata sulla rete ammiraglia della Tv di Stato il quinto e sesto episodio della serie basata sul romanzo di Elena Ferrante, "L'amica geniale". Le due puntate s'intitolano rispettivamente "Le scarpe" e "L'isola" e si concentreranno soprattutto sulle esperienze amorose delle due protagoniste, diventate ormai ...

L’amica geniale come finisce? Margherita Mazzucco parla del finale : L’amica geniale come finirà? Elena (Margherita Mazzucco) svela il finale E’ stata ospite di Luca Rosini e Ingrid Muccitelli a Unomattina in Famiglia Margherita Mazzucco, l’attrice che interpreta Elena nella fiction L’amica geniale. Nel programma mattutino del sabato e della domenica di Rai1 firmato Michele Guardì, la giovane attrice napoletana ha parlato di Elena e Lila e del finale de L’amica geniale . Elena e ...

Il finale de L’amica geniale tra matrimoni e promesse infrante : la messa in onda di HBO avrà la precedenza su Rai1 : Il finale de L'Amica Geniale è ormai alle porte. La prima stagione della serie internazionale in onda su Rai1 e HBO è composta da soli 8 episodi che stanno andando in onda a coppia al martedì sera e questo non ha fatto altro che anticipare il finale al 18 dicembre. I titoli degli ultimi due episodi sono "I fidanzati" e "La promessa" e questo anticipa già un po' quello che andrà in onda e cosa accadrà ad Elena e Lila, le due protagoniste della ...

L’amica geniale - confermata la seconda stagione della fiction Rai e Hbo : A poche ore dalla messa in onda della seconda puntata prevista per martedì 4 dicembre in prima serata su Rai1 (QUI le anticipazioni), Hbo e Rai confermano la seconda stagione de L’amica geniale, la fiction che è già un successo con un esordio da 7 milioni di telespettatori. Lo annunciano Casey Bloys, presidente di Hbo Programming, e Fabrizio Salini, ad della Rai. La prima stagione della serie da otto episodi è stata tratta ...

L’amica geniale - le nuove Lila e Lenù nella puntata del 4 dicembre : anticipazioni : Nuovi equilibri modificano la vita del rione e tra i vicoli Lila e Lenù crescono. Dopo il successo di pubblico delle prime due puntate, torna martedì 4 dicembre su Rai la fiction con due nuovi episodi “Le metamorfosi” e “La smarginatura” e con due nuove attrici che impersonano Lila e Lenù da adolescenti. L’amica geniale, Le metamorfosi: anticipazioni Nel primo episodio dal titolo “Le metamorfosi”, con ...

Sul set dell’amica geniale : Per la serie tv L’amica geniale è stato costruito uno dei set più grandi d’Europa. Eduardo Castaldo lo ha fotografato e messo a confronto con il quartiere di Napoli dove sono ambientate le storie dei libri di Elena Ferrante Leggi

L'amica geniale - anticipazioni terza puntata : Lila rifiuta il corteggiamento di Marcello : Martedì 11 dicembre va in onda sul piccolo schermo il terzo appuntamento con la fiction 'L'Amica Geniale' tratta dai romanzi della scrittrice Elena Ferrante. Si tratta di un prodotto televisivo innovativo in quanto capace di trattare tematiche innovative rispetto al modello delle fiction tradizionali. Nella precedente puntata c'è stato un passaggio di mani per quanto riguarda il potere passato dalla famiglia Carracci ai Solara. Lila inizia a ...

L’amica geniale 2 - confermata la seconda stagione : L'Amica Geniale, serie ispirata all'omonimo romanzo di Elena Ferrante, ha ottenuto un ordine di produzione per una seconda stagione da HBO e Rai

L’amica geniale : paura sul set. Elena e Lila svelano : “E’ stata dura” : L’amica geniale: le attrici che interpretano Lila ed Elena svelano la loro paura E’ la fiction-evento del momento L’amica geniale, diretta da Saverio Costanzo, uno dei figli che Maurizio Costanzo ha avuto da un precedente matrimonio. Ambientata a Napoli, la nuova fiction di grandissimo successo di Rai1, in onda ogni martedì sera, narra la storia di Elena e Lila, due bambine poi diventate adolescenti e interpretate, nella ...

Negli ascolti "L'amica" è ancora più geniale : Chi avesse ancora dei dubbi sull'importanza dell'operazione e sulla qualità della serie, dovrebbe riflettere sui risultati Auditel raggiunti da L'amica geniale martedì sera. Le due puntate sono state ...

Perché l'amica geniale in tv è già un rito collettivo - al femminile - : Boom della fiction tratta dalla quadrilogia di Elena Ferrante. Un po' come successe per 'Sex and the city' ma con la potenza dei libri a fare da sfondo