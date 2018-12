Lago di Garda | morto subacqueo 55enne

Cosa fare a Natale e Capodanno sul Lago di Garda : ... il mercatino e lo show musicale A Mont-Saint Michel arriva la marea del secolo: uno spettacolo Il ponte sul mare più lungo del mondo collega Macao alla Cina Il ponte più lungo del mondo è a Hong ...

La magia della natività e del presepe sulle acque del Lago di Garda : L'antico borgo, infatti, vanta d'essere attraversato dal fiume più corto d'Italia ed uno dei più brevi al mondo. Il fiume è l' Aril , lungo solo 175 metri, attraversa ben tre ponti formando pure una ...

Sub di 39 anni muore nel Lago di Garda : lago DI Garda. Un militare dell'Aerobase del Sesto Stormo dell'Aeronautica a Ghedi, Miguel Verdecchia, aviere romano di 39 anni è morto durante un'immersione nelle acque del lago di Garda, a Toscolano ...

Sub muore durante l’esercitazione nel Lago di Garda : Un sub è morto questa mattina durante un’esercitazione a Toscolano Maderno (Brescia), nelle acque del lago di Garda. L’uomo, di cui non si conoscono ancora le generalità, era in compagnia di altre due persone che si sono immerse con lui. Sono stati i due compagni a lanciare l’allarme. Dopo ore di ricerche, è stato individuato e recuperato il corpo senza vita. L'articolo Sub muore durante l’esercitazione nel lago di Garda ...

Vela – Protagonist 7.5 in acqua sul Lago di Garda : Il generale (Lee)… autunno inverno i Protagonist del Lago di Garda Week end d’esordio per la Autunno-Inverno Salodiano, circuito in 4 tappe, una prima giornata dedicata ai solitari, la seconda agli equipaggi della flotta dei Protagonist 7.5, il monotipo firmato dall’accoppiata Badinelli-Galloni. Giornate tipicamente autunnali con venti leggeri di direzione variabile; il tutto offre una serie di prove dove il fiuto diventa ...

Linea Verde 11 novembre 2018 in visita sul Lago di Garda : ... non solo una antica tradizione di raccolta e trasformazione, ma prodotto biologico di grande importanza per l'economia della zona. A Gargnano si assisterà a una delle ultime battute di pesca della ...

Maltempo - strage di alberi sulle Dolomiti : “adesso l’ecosistema del Lago di Garda è a rischio”. Tronchi fin nelle spiagge dell’Adriatico : 1/6 ...

Il Lago di Garda in pericolo - preoccupano i detriti e l'innalzamento del livello delle acque : RIVA DEL Garda . Una distesa di acqua marrone, di detriti che galleggiano, tronchi d'albero e fogliame. Tutta la parte settentrionale del lago di Garda è una marea limacciosa , una spettacolo ...

Andrea Pinna : l’ex viaggiatore di Pechino Express alla scoperta del Lago di Garda con #IVIAGGIDIPINNA : Continua l’avventura de #IVIAGGIDIPinna, nata da un’idea di Andrea Pinna in collaborazione con Connect, questa volta la meta è il meraviglioso Lago di Garda. Questo quarto viaggio sarà più breve dei precedenti ma altrettanto divertente, la partenza è programmata per sabato 24 novembre e il rientro per domenica 25. Per il fine settimana, Pinna ed i suoi compagni si immergeranno nell’incantevole e suggestiva atmosfera del Lago di Garda, per ...

Maltempo - piove senza sosta : aperta la galleria per far defluire la piena del fiume Adige nel Lago di Garda : “unica soluzione per evitare esondazioni in pianura Padana” : 1/9 ...

Fiume Adige in piena - notte di paura a Verona. La Protezione Civile : “valutiamo l’apertura della galleria per farlo defluire nel Lago di Garda” : 1/4 ...

Lago di Garda : riprese all’alba le ricerche del sub disperso : All’alba sono riprese, nel Lago di Garda, le ricerche del subacqueo polacco che si è immerso nella tarda mattinata di sabato e non ha più dato notizie di sé. Secondo quanto ricostruito dalla Guardia Costiera il 50enne stava sperimentando lo scooter subacqueo con cui un suo compagno di spedizione era riuscito a raggiungere i 316 metri di profondità. L’uomo aveva intenzione di battere il record mondiale. L'articolo Lago di Garda: ...

Sub scomparso nel Lago di Garda : ricerche senza esito : Stanno proseguendo da questa notte a Limone sul Garda, nel Brescisno, le ricerche di un sub polacco di 50 anni che non è più riemerso dalle acque del Lago di Garda in un tratto dove la profondità raggiunge anche i trecento metri. Pare che il sub inseguisse un record personale e per questo aveva deciso di immergersi. L'articolo Sub scomparso nel Lago di Garda: ricerche senza esito sembra essere il primo su Meteo Web.