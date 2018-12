huffingtonpost

: La toccante testimonianza della figlia di Eleonora, morta ad Ancona:'Mamma mi ha protetto fino alla fine' - HuffPostItalia : La toccante testimonianza della figlia di Eleonora, morta ad Ancona:'Mamma mi ha protetto fino alla fine' - ManziMENITA : Amici cercate di essere presenti, la testimonianza dal vivi è realmente toccante ....... - cfu_italia : Una toccante testimonianza -

(Di domenica 9 dicembre 2018) "mia ha protetto fino alla fine". Sono le paroledi, la donna di 39 anni rimasta vittimastrage alla discoteca nell'anconetano. La, riportata da CorriereSera, è"Quando siamo finiti in mezzo alla folla lei urlava "c'è la piccola, c'è la piccola". Cercava di farmi spazio con il suo corpo per non farmi schiacciare, poi è caduta più in basso..."Ma in quella discoteca c'era anche il maritodonna, Paolo, che ora racconta a singhiozzo e tra la rabbia la dinamica dell'accaduto:"Ero un passo più avanti rispetto a lei e alla bambina. Ho sentito un odore acre e ho detto: via da qui, correte! Poi mi sono ritrovato nella folla che mi spingeva fuori, non ho potuto raggiungerle, le ho perse di vista...".Una perdita enorme. Per tutti. Sicuramente per i quattro figli di, la ...