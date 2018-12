La stretta di mano di Salvini è troppo vigorosa | la smorfia di Martina

Manovra - l'azzardo fallito con l'Europa e il rischio di una stretta fiscale : ... correggere ora la Manovra verso il 2% di deficit/Pil vuol dire con ogni probabilità darle una intonazione fiscale restrittiva, con quel che comporta in termini di rallentamento di una economia già ...

Silvia Romano rapita in Kenya : “Costretta a indossare il niqab per non essere riconosciuta” : Novità sul rapimento di Silvia Romano, la volontaria milanese di 23 anni sequestrata in Kenya lo scorso 20 novembre: fonti locali avrebbero riferito all'Ansa che la ragazza "è costretta ad indossare il niqab per nascondersi. Per lo stesso motivo le coprono con il fango il viso e le mani e le hanno tagliato le treccine". Le ricerche proseguono.Continua a leggere

Silvia Romano rapita in Kenya : «Costretta a indossare il niqab nella foresta» : Secondo fonti locali la volontaria italiana è stata costretta a indossare il velo integrale per non essere riconosciuta: «Fango sul viso per mimetizzarla»

Manovra - la stretta di mano tra Conte e Juncker : “Non litighiamo - we are friends” : “Non litighiamo, we are friends”. Lo ha detto il premier Giuseppe Conte durante la stretta di mano ufficiale con il Presidente della Commissione europea, Jean Claude Juncker, arrivato al palazzo Berlaymont di Bruxelles. Conte, insieme al ministro all’economia, Giovanni Tria, a una cena con Juncker e i commissari Ue Pierre Moscovici e Valdis Dombrovskis per parlare della legge di bilancio. Domani, Conte parteciperà al vertice ...

Brexit - Spagna pronta a veto su Gibilterra Downing Street : “Incontro May Juncker a Bruxelles non per stretta di mano” : Non bastavano i guai interni di Theresa May – “minacciata” dagli alleati della destra unionista nordirlandese del Dup e dai deputati conservatori pro Brexit che vogliono destiturila – e il fragile dialogo con Bruxelles, la Brexit si trova ora davanti a un ostacolo nuovo. Il premier spagnolo Pedro Sanchez minaccia infatti il veto sull’intesa raggiunta senza la rassicurazione esplicita che la trattativa su Gibilterra ...

Manovra : Mef 'Fattori rilevanti' - stretta aggraverebbe rallentamento Pil : 'Un'ulteriore stretta nelle politiche di bilancio rischierebbe di 'aggravare' il rallentamento in atto'. Lo si legge nel 'Rapporto sui fattori rilevanti' inviato dal ministero dell'Economia alla Commissione europea insieme al nuovo Dpb. 'Il primo fattore rilevante in questa relazione sono gli sviluppi ciclici. - spiega il documento - Sin dall'inizio dell'anno l'area euro ha ...

Libia - stretta di mano tra Haftar e Sarraj : patto sul piano Onu - ira della Turchia : Obiettivo raggiunto. Se l'intento dichiarato dall'Italia per la Conferenza di Palermo sulla Libia era quello di compiere un primo passo per «riavviare il dialogo» tra le diverse...

Libia - summit a Palermo | stretta di mano Sarraj-Haftar | La Turchia se ne va : "Delusi" | Conte : "Ora c'è una prospettiva di stabilizzazione" : Secondo Haftar "siamo sempre in stato di guerra e il Paese ha bisogno di controllare le proprie frontiere". Conte: "L'Italia riunisce i protagonisti del Mediterraneo e rilancia il dialogo per la Libia"