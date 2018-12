La solitudine dei No Tav abbandonati dai grillini A Torino un rito stanco

La solitudine dei numeri Tria : Giovanni Tria si infila in treno, direzione Milano. Va alla Scala, mentre nel gran teatro romano della politica si sta votando la fiducia alla legge di stabilità, che arriverà all'ora di cena. È il suo provvedimento, la madre di tutti i provvedimenti per qualunque ministro dell'economia. Eppure il professore di Tor Vergata sfreccia nel buio malinconico e saturo d'umidità, lontano da una manovra che non ha mai sentito ...

Uso eccessivo dei social : attenti aumenta rischio depressione e solitudine : Uno studio pubblicato sul Journal of social and clinical of Psychology rivela che un eccessivo uso dei social aumenta rischio depressione e solitudine