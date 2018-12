La previsione di Mara Carfagna | ' Il M5S è come una prigione | come Dall' Osso altri in fuga'

Blastingnews

(Di domenica 9 dicembre 2018) L'attuale vicepresidente della Camera, la forzista, è stata intervistata da Francesca Angeli sulle colonne de Il Giornale per rivelare alcuni retroscena a proposito dell'approdo in Forza Italia da parte dell'ex pentastellato Matteo, parlamentare affetto da disabilità. A questo proposito, l'ex ministro per le Pari opportunità ha spiegato che per tanti grillini il Movimento 5 Stelle è diventato unae, di conseguenza, molti di essi cominciano a guardare alle battaglie di democrazia e di libertà che hanno da sempre contraddistinto il partito guidato da Silvio Berlusconi.Per la, Forza Italia rappresenta uno spazio politico aperto dove chiunque può prenderne parte, condividendone le battaglie. Infatti, l'unico requisito richiesto è la condivisione degli stessi valori e delle medesime battaglie che Forza Italia porta avanti sina sua fondazione. ...