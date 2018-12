La più bella è una messicana | che lavora con migranti

E' Vanessa la più bella del mondo : 26 anni, alta 1.74, Vanessa ha conquistato scettro e la corona, battendo oltre 100 aspiranti miss venute da tutto il mondo. La più bella del pianeta ha trionfato davanti alla thailandese Nicolene ...

lei la più bella del mondo! : Ventiseienne, lunghi capelli neri e occhi scuri, alta 1.74, Vanessa si è imposta al foto-finish sulla thailandesa Nicolene Pichapa Limunskan

Alberto Angela racconta Cleopatra : «più forte che bella» : Una delle ultime volte in cui Alberto Angela è venuto a presentare un libro a Napoli, fuori dalla Feltrinelli di Chiaia si è formata una fila che arrivava fin quasi in via Morelli....

Alberto Angela racconta Cleopatra : 'più forte che bella' : Grazie a figure come lei o a quella di Cleopatra si riesce a esplorare un mondo che non c'è più. I palazzi dove viveva Cleopatra, dove riceveva i suoi amori, non sono più in piedi. Eppure parliamo ...

La nuova di Citroen C5 Aircross 71° N Limited Edition percorre la strada più bella del mondo [FOTO] : I viaggiatori Max e Chiara hanno affrontato lo spettacolare paesaggio della storica Atlantic Road in compagnia di Alberto Naska e della inarrestabile Citroen C5 Aircross Max Gionco e la sua compagna Chiara, in compagnia di Alberto Fontana, in arte “Naska”, influencer esperto e appassionato di motori, hanno testato la stabilità e la sicurezza di Citroën C5 Aircross 71° N Limited Edition in uno spettacolare tragitto da Lillehammer a ...

Premio Puskas - Bale 'rovescia' Salah : 'Lui al primo posto? La mia rovesciata era più bella' : Una rovesciata pazzesca. Un autentico capolavoro nella partita più importante di tutte e decisivo come non mai. Marcelo crossa, Bale regala una magia e il Real si prende un'altra Champions. Data? 26 ...

Chi ancor più bella vuole apparire…Ilary Blasi e la crioterapia : Seduta estetica di “crioterapia” per Ilary Blasi. Il video, postato su Instagram dal suo fanclub ufficiale, ha raccolto moltissimi commenti e like. Merito della reazione comica di Ilary, al ghiaccio diffuso sul corpo. La crioterapia è infatti un particolare tipo di terapia che fa uso del ghiaccio e dell’abbassamento della temperatura corporea per ottenere dei benefici estetici sul corpo. Come spiegano i follower nei commenti, ...

"Con la nascita del Sindacato dei Militari si è finalmente realizzata la più bella pagina di democrazia" : "Con la nascita del Sindacato dei Militari si è finalmente realizzata la più bella pagina di democrazia compiuta della storia recente della nostra Repubblica", ha detto a Tiscali Notizie Luca Marco ...

Sandro Mayer - come è morto. La figlia Isabella rivela : «Non era malato - è entrato in ospedale e non è più uscito» : Sandro Mayer è morto all'improvviso per una brutta infezione, ma non era malato. A rivelare il particolare sulla morte di Sandro Mayer è stata la figlia Isabella durante un...

Addio alla coppia più bella di Instagram : Christian e Michelle trovati morti abbracciati in casa : Christian Kent e Michelle Avila, definiti la coppia più bella di Instagram con migliaia di follower, sono stati trovati senza vita abbracciati nel loro letto dalla madre di lei. La polizia sospetta che la causa del decesso sia un'overdose ma si attendono gli esami tossicologici: "Questa vicenda è la prova che nessuno è perfetto, anche se lo sembra". .Continua a leggere

Checco Zalone e Emma a cena insieme : 'Tu più bella - io più ricco' : Una cena tra amici, un pianoforte e tanta voglia di scherzare. Emma Marrone e Checco Zalone sono due tra gli artisti pugliesi più amati e il loro incontro non poteva passare inosservato. È la stessa ...

Emma Marrone presa in giro da Checco Zalone : 'Tu sei bella - ma io sono più ricco' : Una coppia inaspettata quella che gli internauti si sono ritrovati davanti alcune ore fa: stiamo parlando di Emma Marrone e Checco Zalone che, su Instagram, hanno dato vita ad un siparietto davvero divertente. Dopo aver parlato della comune origine pugliese, il comico e la cantante si sono stuzzicati nelle "Stories" prima su chi fosse più bello dei due e poi su chi fosse più ricco. Questo improvvisato duo, poi, si è cimentato ...

Addio alla coppia di influencer più bella di Instagram : "Trovati senza vita a letto" : Il giallo sembra essere quasi risolto. E' ormai passato più di un mese da quando Christian Kent e Michelle Avila, 23 e 20...

Lorys - il papà nell’anniversario della morte : “Piccola stella - ora brilli della luce più bella” : Nel quarto anniversario della morte del piccolo Lorys, papà Davide sceglie di ricordare il suo bambino con una funzione religiosa privata. E al suo Lorys dedica parole struggenti: "Tu, piccola stella luminosa in mezzo a miliardi di stelle, brilli della luce più bella. Il tuo papà". La messa si celebrerà a Santa Croce Camerina, dove quattro anni fa andò in scena il delitto.Continua a leggere