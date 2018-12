La piazza leghista | forza tranquilla di un nuovo populismo di governo  

Matteo Salvini - bagno di folla leghista in piazza del Popolo : 'Il governo durerà altri quattro anni' : bagno di folla per Matteo Salvini al termine della manifestazione in piazza del Popolo. Un'ondata . Il leader della Lega ha voluto salutare le prime file dei presenti in piazza personalmente come ...

Roma è sfida Tra Berlusconi e Salvini. Il leader leghista vuole 100 mila persone in piazza : Roma, un weekend che vedra il leader della Lega e quello di Forza Italia nella capitale. Non saranno insieme, Berlusconi in hotel parlerà dell’opposizione alla Manovra mentre a piazza del popolo il leghista Salvini chiama 100 mila persone Per le elezioni europee Forza Italia cambia nome e simbolo: nasce “L’Altra Italia” 29 novembre 2018 Silvio Berlusconi è atteso a Roma, sul suo tavolo dossier spinosi che riguardano il ...

Sondaggio Index per piazzaPulita - il trionfo di Salvini : Corrado Formigli - le cifre del successo leghista : Crolla il Movimento Cinque stelle, crolla Luigi Di Maio . Resta salda la fiducia nel leader della Lega Matteo Salvini . E' quanto emerge dal Sondaggio Index research illustrato ieri sera 15 novembre a ...

La voglia del popolo leghista di scendere in piazza : I leghisti stanno monitorando sulle mosse del ministro dell'Economia, ma - spiega un 'big' del partito di via Bellerio - non ci saranno problemi. Il timore resta legato alla copertura della misura. ...

Studenti in piazza. Bruciati manichini di Salvini e Di Maio. Il leghista : schifosi : Manifestazioni in diverse città per contestare il governo, la manovra ed i possibili tagli al mondo della scuola. A Torino due ragazze denunciate per vilipendio alle istituzioni -

