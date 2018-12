La manovra è una farsa Asse Tria-Giorgetti per un patto con la Ue

Verissimo - Lory Del Santo demolisce Benedetta Mazza : 'Una pedina - chi la manovra al Grande Fratello Vip' : Ospite di Silvia Toffanin a Verissimo , Lory Del Santo non risparmia accuse e frecciate al Grande Fratello Vip , definendo 'anomala' l'edizione a cui ha preso parte. Tutta colpa, secondo la Del Santo, ...

Nadia Toffa "Noi lavoriamo e il Parlamento è vuoto"/ Ma è una gaffe : la Camera oggi ha approvato la manovra - IlSussidiario.net : Nadia Toffa "Noi lavoriamo e il Parlamento è vuoto". Ma è una gaffe: la Camera oggi ha approvato la manovra. Ultime notizie

La Camera approva una manovra da riscrivere : Il testo passa al Senato. Tria in Transatlantico: 'Un accordo con l'Ue è possibile. Stiamo studiando tutte le opzioni' ma 'ci vuole l'accordo della politica'

La Camera approva una manovra da riscrivere : L'Aula della Camera approva con 312 sì, 146 no la legge di Bilancio che ieri aveva incassato il voto di fiducia. Montecitorio approva una manovra che dovrà essere significativamente modificata. Il testo passa ora al Senato, chiamato a una revisione del testo.Il ministro dell'Economia Giovanni Tria si è fermato a parlare con i giornalisti in Transatlantico, spiegando che sta lavorando a tutte le opzioni nel tentativo di ...

Berlusconi : "manovra? Una legge senza contenuti - dobbiamo mandare a casa questi incapaci" | Video : "Siamo nelle mani di un governo di dilettanti, anche umanamente lontani da un grado minimo di cultura. Sono molto pessimista su un cambio della legge di bilancio. Voteremo no a questa fiducia"

La Camera sta approvando una manovra che non è *la* manovra : Il testo della legge di Bilancio sul quale il governo ha chiesto la fiducia non vale niente, perché sarà completamente riscritto

Berlusconi : alle Europee resteremo Forza Italia - 'manovra senza contenuti - mai vista una cosa simile' : ... non solo benessere e libertà ma faro di cultura e di civiltà, di democrazia e di pace per i popoli di tutto il mondo. Per questo serve politica estera comune e soprattutto difesa comune: saremmo una ...

Berlusconi : "manovra? Una legge senza contenuti - dobbiamo mandare a casa questi incapaci" | Video : "Siamo nelle mani di un governo di dilettanti, anche umanamente lontani da un grado minimo di cultura. Sono molto pessimista su un cambio della legge di bilancio. Voteremo no a questa fiducia", così il leader di Fi da Roma

Berlusconi : "manovra? Una legge senza contenuti - dobbiamo mandare a casa questi incapaci" : "Siamo nelle mani di un governo di dilettanti, anche umanamente lontani da un grado minimo di cultura. Sono molto pessimista su un cambio della legge di bilancio. Voteremo no a questa fiducia", così il leader di Fi da Roma

Nella manovra una stangata sull'auto : Fonti del ministero dell'Economia fanno sapere che questo si tradurrà in un nuovo Documento programmatico di bilancio, il terzo. Se le previsioni saranno confermate, Palazzo Chigi e Tesoro ...

Una manovra tutta Tax e No Jobs : Impegnato a cambiarsi ogni giorno felpa e divisa a beneficio di tweet e selfie, anche stavolta Matteo Salvini si è svegliato in ritardo la mattina dopo “scoprendo” un emendamento alla manovra economica che, la notte prima, la sua stessa maggioranza aveva approvato in commissione Bilancio della Camer

manovra - vertice a Palazzo Chigi : si cerca una soluzione alla trattativa con Bruxelles : ... Giuseppe Conte, i vice Matteo Salvini e Luigi Di Maio, il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, il collega ai Rapporti con il parlamento Riccardo Fraccaro e il sottosegretario all'Economia Massimo ...

Fondo orfani femminicidio - Salvini evita il tema : “Il Senato potrà eventualmente migliorare una manovra già positiva” : Conferenza stampa di Matteo Salvini a Montecitorio assieme ai ministri Marco Bussetti e Lorenzo Fontana per presentare un progetto di legge che reinserisce la materia di educazione civica obbligatoria nelle scuole. Il leader della Lega chiede ai giornalisti solo domande sul tema oggetto della conferenza stampa. E alla nostra richiesta di chiarimenti sull’emendamento di Forza Italia per incrementare di 10 milioni di euro il Fondo per gli ...

manovra - stangata sull'auto : una tassa sui veicoli benzina e diesel. Grandi case in rivolta : L'emendamento è stato approvato nella notte. Neanche il tempo di darlo alle stampe, che la levata di scudi è stata unanime. La norma, proposta dal Movimento Cinque Stelle e...