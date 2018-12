La Libertadores è del River

Copa Libertadores - impazza la festa del River Plate : tra Madrid e Buenos Aires i “Millonarios” possono scatenarsi [VIDEO] : Copa Libertadores , i Millonarios hanno vinto in quel di Madrid contro i Boca Juniors: la festa può partire per le strade di Buenos Aires Copa Libertadores , il River Plate ha vinto la gara di ritorno contro il Boca Juniors al Bernabeu di Madrid e la festa dei tifosi può iniziare “divisa” tra la Spagna e Buenos Aires . Le scene pessime delle scorse settimane, lasciano spazio ai festeggiamenti per la vittoria della coppa da parte ...

Copa Libertadores - Boca in vantaggio sul River : che gol del Pipa Benedetto! [VIDEO] : Il Pipa Benedetto ha segnato il gol dell’1-0 nella finale di ritorno di Copa Libertadores tra River Plate ed il suo Boca Juniors Il Pipa Benedetto ha sbloccato la finale di ritorno di Copa Libertadores tra River Plate ed il suo Boca Juniors. Il centravanti argentino ha condotto un contropiede perfetto, saltato un difensore e poi freddato il portiere del River Armani una volta trovatosi a tu per tu con l’estremo difensore. Boca ...

LIVE River Plate-Boca Juniors in DIRETTA : Finale Copa Libertadores a Madrid - Superclasico rovente. Chi sarà Regina del Sudamerica? : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di River Plate-Boca Juniors , Finale di ritorno della Copa Libertadores 2018. Il giorno dell’attesissimo Superclasico è finalmente arrivato: dopo i tafferugli al di fuori del Monumental, l’incontro è stato spostato e non si giocherà poi a Buenos Aires (Argentina) ma a Madrid . Al Santiago Bernabeu, campo neutro, verrà incoronata la Regina del Sudamerica: si riparte dal 2-2 della Finale ...

A Madrid il Superclasico delle polemiche che vale la Libertadores : perché è un evento storico : La “final del mundo” la chiamano in Argentina e al netto delle iperboli latinoamericane effettivamente la 59.a finale di Copa Libertadores , la Champions del Sud America, è già passata alla storia prima ancora di sapere come andrà a finire. Prima di sapere se ad esempio il River Plate vincerà la sua quarta coppa o il Boca la settima, eguagliando l’I...

Copa Libertadores – La Finale a Madrid - tutto il dispiacere dell’allenatore del Boca : “fa male come argentino” : tutto il dispiacere dell’allenatore del Boca Juniors alla vigilia della sfida di Copa Libertadores contro il River Plate, per la decisione di giocare la Finale a Madrid L’allenatore del Boca Juniors, Guillermo Barros Schelotto, ha espresso il suo dispiacere per la decisione di giocare la Finale di ritorno della Coppa Libertadores domenica a Madrid ed ha detto che la situazione insolita che si sta vivendo fa male come argentino. ...