La Lega in piazza a Roma con Salvini Treno | auto e bus per 500 comaschi

Citazioni - musiche e orizzonti della piazza di Salvini - che guarda già oltre la Lega : Matteo Salvini chiede "unione" alla piazza e al Paese e tenta di proiettare il suo movimento - primo nei consensi, tiene e rimarcare - oltre i confini tradizionali della Lega. In piazza del Popolo, a Roma, per la seconda volta dopo la prima grande manifestazione nazionale celebrata nel febbraio 2015, il segretario leghista parla al suo popolo ma non solo. Per la prima volta su un palco di una manifestazione del partito che fu di ...

Lega - vox tra i militanti in piazza : “Soddisfatti - ma abbiamo mani Legate da alleanza con M5s. Tav? Favorevoli” : Le voci dalla piazza di Matteo Salvini promuovono il leader della Lega e bocciano il Movimento 5 stelle: “abbiamo mani Legate da alleanza di circostanza, nel governo si vede chi sono i professionisti della politica e chi sono gli improvvisati”. In tantissimi approvano l’operato di Salvini al Governo, promuovendo come miglior atto il ‘Decreto Sicurezza’. “È riuscito a chiudere i porti, basta con l’immigrazione” dicono da piazza del Popolo, dove ...

I no Tav in piazza a Torino : "I 5 Stelle resistano alla Lega" : L'hanno definita 'la giornata dell'orgoglio No Tav '. Sono arrivati da tutta Italia i manifestanti che a Torino hanno preso parte al corteo che si schiera contro la grande opera. Per gli organizzatori,...

Lega - Salvini in piazza del Popolo : “Europa che si ferma allo spread e agli zerovirgola è destinata a fallire” : “Se l’Europa è quella che si ferma allo spread, alla finanza, agli zerovirgola, è un’Europa destinata a fallire. Serve un’Europa che ritorni a lavorare, per la dignità dei cittadini”. Lo ha detto il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, a piazza del Popolo. In Europa “c’è bisogno di anima e identità che qualcuno ha perso in nome della globalizzazione. Ogni tanto ci richiamano ad essere rispettosi ...

Lega - Salvini riempe piazza del Popolo. Cita Martin Luther King e dice : “Datemi il mandato per trattare con l’Ue” : Matteo Salvini sale sul palco accompagnato dalle note dell’aria della Turandot di Puccini ‘Vincerò’, mentre dalla piazza si accendono fumogeni tricolori. Il discorso del vicepremier e leader della Lega alla sua piazza del Popolo, riempita di fedeli al Carroccio, comincia con il ricordo dei sei ragazzi morti ad Ancona e subito una promessa: “In questo Paese chi sbaglia paga. E chi ha sbagliato paga e ...

Lega : folla in piazza del popolo : Gli altoparlanti diffondono musica natalizia, ma anche 'Un mondo migliore' di Vasco Rossi, alternata a interventi tv di Salvini, i cui passaggi vengono applauditi dalla folla. Da Gorizia a Cerveteri, ...

