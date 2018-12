La green economy non è più un’utopia | anzi cresce ed esporta

Donne e green economy - la crisi si combatte a colpi di sostenibilita` : Nonostante numerosi settori produttivi siano ancora alle prese con la crisi economica, ce ne e` uno che rappresenta una vera e propria eccezione: si tratta della green economy, fucina di opportunita` di lavoro e di fare carriera soprattutto per le Donne. Basti pensare che coloro che hanno raggiunto ruoli medio-alti nel comparto sono il 57,8 per cento del totale. Ecco perche´.Continua a leggere

Italian Exhibition Group : Ecomondo e Key Energy piattaforma d'affari della green economy : Nei padiglioni sono state protagoniste le proposte tecnologiche e industriali del nuovo paradigma dell'economia, presenti anche alla Città Sostenibile, dove sono state riunite le eccellenze ...

Italian Exhibition Group : Ecomondo e Key Energy piattaforma d'affari della green economy : Nei padiglioni sono state protagoniste le proposte tecnologiche e industriali del nuovo paradigma dell'economia, presenti anche alla Città Sostenibile, dove sono state riunite le eccellenze ...

Conclusa la VII edizione degli Stati Generali della green Economy : ... ha rappresentato l'occasione per il mondo istituzionale, imprenditoriale e civile per confrontarsi sul tema della Green Economy divenuta ormai un percorso attuale e urgente per rilanciare l'economia ...

Conclusa la VII edizione degli Stati Generali della green Economy : Si è Conclusa oggi a Rimini, la due giorni verde degli Stati Generali della Green Economy 2018 che come ogni anno si è svolta nell’ambito di Ecomondo, il 6 e 7 novembre. L’evento organizzato Consiglio Nazionale della Green Economy con il supporto della Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile, in collaborazione con il Ministero dell’Ambiente ed il patrocinio del Ministero dello Sviluppo Economico e la Commissione europea, ha rappresentato ...

green economy - Crippa : sostegno imprese in innovazione e ricerca : Rimini,, askanews, - "Sullo scenario della Green economy abbiamo delle realtà produttive italiane molto importanti, leader a livello mondiale in questo percorso. Dobbiamo aiutarle facendo sistema-...

Ambiente : “Per essere davvero parte della green economy l’agricoltura deve cambiare” : Nella sessione tematica di approfondimento e di consultazione degli Stati Generali della green economy in corso presso la Fiera di Rimini, dedicata al tema “La green economy nell’agricoltura italiana e la nuova Politica Agricola Comune (PAC)”, è stato presentato e discusso un documento che riassume i risultati di un Tavolo di lavoro del Consiglio Nazionale della green-economy che in questi ultimi mesi ha favorito il confronto sulla riforma della ...

green economy - Crippa : sostegno imprese in innovazione e ricerca : Rimini, 7 nov., askanews, - 'Sullo scenario della Green economy abbiamo delle realtà produttive italiane molto importanti, leader a livello mondiale in questo percorso. Dobbiamo aiutarle facendo ...

Stati Generali della green economy - molta strada ancora da fare per rendere le città italiane green : ecco punti di forza e debolezze : Agli Stati Generali della green Economy 2018 si è parlato anche delle città italiane e della loro lenta evoluzione a green city. Nonostante alcune punte di eccellenza, esistono ancora molte zone d’ombra, tra cui l’abusivismo edilizio, il consumo di suolo, la scarsa attenzione e promozione del verde pubblico. Istituzioni, sindacati, regioni e società civile, in un panel in collaborazione con il green City Network, si sono confrontati sul tema, ...

Gli Stati Generali green economy lanciano sette proposte per rilanciare economica e occupazione : sette proposte per rilanciare l'economia italiana e l'occupazione attraverso l'economia verde. La settima edizione degli Stati Generali della Green Economy ha preso il via alla Fiera di Rimini

Ecomondo e la green economy : successo di pubblico e tantissime proposte per lo sviluppo : ... l'economia circolare" . Il Presidente di Italian Exhibition Group Lorenzo Cagnoni a Teleborsa ha espresso molto ottimismo sul successo dell'esizione di quest'anno. "Attendiamo il superamento dei 100 ...

Ecomondo - sette proposte green economy per rilancio Italia : Roma, 5 nov., askanews, - sette priorità programmatiche per rilanciare l'economia Italiana definite dal Consiglio nazionale della green economy - formato da 66 organizzazioni di imprese - e proposte alle forze politiche del nuovo Parlamento e al nuovo Governo, saranno il ...

Ecomondo - 7 tappe per una green economy : Roma, 5 nov. (AdnKronos) - Dalle rinnovabili all'economia circolare, dalla mobilità al capitale naturale. Sette priorità programmatiche per rilanciare l’economia italiana definite dal Consiglio nazionale della green economy, formato da 66 organizzazioni di imprese, e proposte alle forze politiche de

Al via ad Ecomondo gli Stati Generali della green economy 2018 : 7 proposte per rilanciare l’economia in Italia : Sette priorità programmatiche per rilanciare l’economia Italiana definite dal Consiglio nazionale della Green Economy – formato da 66 organizzazioni di imprese – e proposte alle forze politiche del nuovo Parlamento e al nuovo Governo, saranno il tema centrale degli Stati Generali della Green Economy 2018, organizzati dal Consiglio Nazionale della Green Economy, in collaborazione con il Ministero dell’Ambiente e il supporto tecnico ...