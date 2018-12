La golden era di Kate Middleton

NBA 2019 - i risultati della notte (8 Dicembre) : golden State supera Milwaukee - Brooklyn batte Toronto nella Juventus Night - gli Spurs di Belinelli superano i Lakers : Dieci partite nella notte NBA. La scontro più atteso era quello tra i Milwaukee Bucks e i Golden State Warriors. Ad imporsi sono stati i campioni in carica per 105-95 grazie ai 40 punti degli Splash Brothers (20 punti sia per Curry sia per Thompson), mentre ai padroni di casa non bastano i 22 punti e 15 rimbalzi di Giannis Antetokounmpo. Per Golden State è la terza vittoria consecutiva e la vetta della Western Conference è ormai quasi ...

Toronto supera golden State - 51 di Durant non bastano : Roma, 30 nov., askanews, - Successi dei Toronto Raptors e dei Los Angeles Lakers nelle partite della notte Nba. I Raptors superano i Golden State Warriors nell'incontro più atteso della notte 131-128 ...

NBA 2019 - i risultati della notte (30 novembre) : Toronto supera golden State al supplementare - successi per Lakers e Clippers : Soltanto tre partite nella notte NBA, ma lo spettacolo non è mancato. Nello scontro più atteso della giornata Toronto ha avuto la meglio su Golden State confermando lo straordinario avvio di stagione e ribadendo la prima posizione nella Eastern Conference. Vittorie anche per i Los Angeles Lakers di LeBron James e per i Clippers di Gallinari, rispettivamente contro Indiana e Sacramento. Non ha deluso le aspettative la sfida tra Toronto Raptors e ...

golden State in difficoltà : 'Questa è la vera NBA - abbiamo vissuto un sogno per anni' : Dopo tre sconfitte consecutive, la quarta nelle ultime cinque partite, possiamo dirlo: i Golden State Warriors stanno attraversando il peggior periodo mai vissuto in regular season nell'era Steve Kerr ...

NBA 2019 - i risultati della notte (19 novembre) : 51 punti per LeBron James nel successo dei Lakers su Miami - San Antonio supera golden State e prova a rilanciarsi : Cinque partite nella notte NBA. Continuano a faticare i Golden State Warriors, privi di Steph Curry e Draymond Green, che regalano una preziosa vittoria ai San Antonio Spurs di Marco Belinelli e perdono il primo posto nella Western Conference. Tornano al successo i Portland Trail Blazers e i Los Angeles Lakers, trascinati rispettivamente da Damian Lillard e LeBron James. Bella vittoria per i Memphis Grizzlies a Minnesota e successo anche per gli ...

NBA 2019 - i risultati della notte (9 Novembre) : Milwaukee supera golden State - i Clippers di Gallinari cadono a Portland : Quattro partite e qualche sorpresa nella notte NBA. I Golden State Warrios cadono in casa contro i Milwaukee Bucks. Sconfitta a Portland per i Los Angeles Clippers di Danilo Gallinari nonostante l’ennesima ottima prestazione dell’azzurro. Ampia vittoria per Oklahoma City contro Houston, mentre Boston supera Phoenix al supplementare. Nel match più atteso i Golden State Warriors cadono in casa contro i Milwaukee Bucks per 111-134. La ...

NBA 2019 - i risultati della notte (6 Novembre) : vincono i Clippers di Gallinari. Denver supera Boston - golden State prosegue la striscia vincente : Nove partite nella notte NBA. Continua la striscia positiva dei Golden State Warriors, che sono arrivati alla nona vittoria consecutiva dopo aver superato 117-101 i Memphis Grizzlies. Ventisette punti per Klay Thompson, che è il miglior marcatore della partita, mentre Kevin Durant e Steph Curry chiudono rispettivamente con ventidue e diciannove punti a referto. Per Memphis ci sono i diciotto, uscendo dalla panchina, di Dillon Brooks. Altra serie ...