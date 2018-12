ilnapolista

: @MassimoVailati @Gazzetta_it Contraria alla pubblica decenza... nel cassetto della mia scrivania a Mediaset conserv… - pisto_gol : @MassimoVailati @Gazzetta_it Contraria alla pubblica decenza... nel cassetto della mia scrivania a Mediaset conserv… - Gazzetta_it : Il calcio piange Gigi #Radice: quattro volte scudettato con #Milan e #Torino - SSCNapoliNews : La Gazzetta: “Con Ghoulam il Napoli ha più armi sui calci da fermo” -

(Di domenica 9 dicembre 2018) Due assist Giustamente Maurizio Nicita, inviato della, si sofferma sulla prova dicontro il Frosinone. Nicita inquadra la partita per quella che è stata, una prova semplice contro un avversario che non ha mai messo in difficoltà gli azzurri, ma poi evidenzia la prova dell’algerino.“Svetta quel Faouzi, che a sorpresa gioca l’intera gara e fai fatica a pensare che sia un atleta lontano da oltre 13 mesi dai campi di gioco. L’algerino si propone e gioca praticamente da ala. A inizio ripresa si divora un gol, ma poi confeziona due eccellenti assist per Milik. Il primo dao d’angolo e il secondo con un cross teso sul secondo palo”.E conclude: “Al di là dell’ottima prestazione, col mancino africano ilacquisisce nuovetattiche suida fermo. E non è un caso che il primo gol di testa della squadra arrivi proprio quando torna in ...