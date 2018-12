La finale più lunga del mondo | River-Boca all' ultimo atto

Con il finale di The Big Bang Theory si chiude un'era - per Chuck Lorre oltre la risata c'è di più : Chuck Lorre non ha mai nascosto di essere un fanatico di politica , e recentemente ha criticato il Presidente Donald Trump definendolo 'fascista'. Attraverso la risata, il produttore ha sempre voluto ...

Con il finale di The Big Bang Theory si chiude un’era - per Chuck Lorre oltre la risata c’è di più : Con il Natale alle porte, Chuck Lorre inizia finalmente a pensare al finale di The Big Bang Theory. Lo storico creatore della serie ha confidato a Deadline i suoi progetti per l'ultimo episodio che chiuderà la storica sitcom, dichiarando che sarà "davvero, davvero triste" dover dire addio alla sua creatura. Con il finale di The Big Bang Theory si chiude anche un'era televisiva. Lo show andò in onda per la prima volta nel 2007, e il mondo è ...

Record stagionale per X Factor su Sky Uno - semifinale più vista di sempre : Record stagionale di ascolti per la 7ª puntata live di X Factor 2018, il talent show prodotto da Fremantle: la semifinale più vista di sempre su Sky ha ottenuto ieri su Sky Uno/+1 una media di 1.342.659 spettatori (+18% rispetto alla scorso anno), con 2.404.767 spet...

Beach volley - World Tour Lubijana 2018. Allegretti/Luca non si fermano più : finale nel girone e fase ad eliminazione diretta conquistata : Non si fermano più Jessica Allegretti e Jessica Jenifer Luca che superano anche l’ostacolo svedese e raggiungono la finale del girone, conquistando contemporaneamente la qualificazione al secondo turno del torneo 1 Stella di Lubijana ultimo appuntamento del 2018 con il circuito mondiale. Luca/Allegretti hanno sconfitto nella semifinale del loro girone con un secco 2-0 (21-16, 21-15) la coppia svedese composta Radstrom e Pahlsson. Risultato ...

Grande Fratello Vip - Silvia Provvedi in lacrime prima della finale : «Non voglio più stare male» : Silvia Provvedi è crollata ed è scoppiata in lacrime al Gf Vip 2018 . 'Non voglio più stare male', ha detto. L'esperienza del reality l'ha aiutata a dimenticare definitivamente Fabrizio Corona , col ...

Roma - Dzeko risponde ai tifosi : 'Rigiocherei la semifinale contro il Liverpool. Al Chelsea il gol più bello' : Due gol in campionato nelle prime undici partite, Edin Dzeko è decisamente più ispirato quando sente la musichetta della Champions League avendo segnato già cinque reti in Europa in appena quattro ...

ATP Finals – Un bacio alla coppa - Zverev è nella storia : le foto più belle della finale [GALLERY] : Alexander Zverev batte Novak Djokovic nella finale delle ATP Finals: nella nostra gallery le foto più belle del match Contro ogni pronostico, Alexander Zverev si è aggiudicato le ATP Finals 2018. Il giovane talento tedesco ha battuto Novak Djokovic nella finalissima di ieri sera, infliggendo la 3ª sconfitta delgi ultimi 38 match giocati dallo svizzero. Una vera e propria impresa per Zverev che, da next-gen, si è laureato ...

Boxe femminile - Mondiali 2018 : Alessia Mesiano approda ai quarti di finale dei pesi piuma! : Arriva una vittoria importantissima per Alessia Mesiano ai Mondiali di Boxe femminile 2018 in corso di svolgimento a Nuova Delhi. La campionessa in carica dei pesi piuma (-57 kg) si è qualificata per i quarti di finale, sconfiggendo per split decision la temibile irlandese Michaela Walsh ai punti e con verdetto non unanime per 4-1. I tabellini dei giudici: 27-30, 29-28, 29-28, 30-27, 29-28. Un match in cui la 26enne laziale si è dimostrata ...

The Walking Dead 9 verso il finale di metà stagione : “Sarà il cliffhanger più sconvolgente di sempre” : Il fine settimana ha inizio così come il conto alla rovescia in attesa del finale di metà stagione di The Walking Dead 9. La serie tv AMC torna in onda domenica negli Usa e lunedì in Italia, con l'episodio 9x07 in cui i colpi di scena non mancheranno soprattutto dopo quello che si è visto la scorsa settimana. I Sussurratori hanno fatto finalmente capolino nella serie ma sembra che i colpi di scena che li riguardano saranno tanti proprio ...

Grande Fratello Vip 3 - a un mese dalla finale "non c'è più niente da fare" : Manca poco meno di un mese alla finale della terza edizione del Grande Fratello Vip, il reality show di Canale 5 condotto da Ilary Blasi e Alfonso Signorini. Un mese di emozioni, passioni smodate e scontri epocali? Sulla carta, tutto l’opposto: si prospettano settimane tra le più noiose della storia del programma; all'orizzonte, dinamiche più prevedibili dei saldi a gennaio.A causa dell’esclusione prematura dei personaggi armeggioni più ...

Volley femminile - Paola Egonu contro Tijana Boskovic : la finale dei Mondiali passa da qui - chi è la più forte del Pianeta? : Paola Egonu contro Tijana Boskovic, questa è la partita nella partita che probabilmente deciderà la Finale dei Mondiali 2018 di Volley in programma oggi (ore 12.40) a Yokohama (Giappone). Lo scontro diretto tra gli opposti di Italia e Serbia rappresenta il nocciolo della contesa tra le azzurre e le Campionesse d’Europa: la corsa verso il titolo iridato passa obbligatoriamente dalle bordate delle due donne simbolo che si contenderanno anche ...