La discoteca di Corinaldo non aveva davvero venduto 1 400 biglietti

Il calcio - la ginnastica - la prima volta in discoteca : volti e storie delle vittime di Corinaldo : Eleonora Girolimini aveva accompagnato al concerto la figliadi 12 anni. È finita in u nmodo tremendo: è morta travolta dalla folla mentre tentava di mettere in salvo la piccola. Mattia...

Corinaldo - il gestore della discoteca : ricevo minacce di morte ma altre volte è stata più affollata : «Credo di essere nel mirino. Sto ricevendo minacce di morte, scrivono sui social ogni cattiveria, mi vogliono in galera ma io non ho fatto niente di diverso di tutte le altre volte quando, lo...

Incidente in discoteca a Corinaldo : 15enne in rianimazione respira da sola : Una 15enne è ricoverata in prognosi riservata e in sedazione controllata nell’ospedale di Torrette di Ancona per i traumi riportati nella calca della discoteca “Lanterna blu” di Corinaldo (Ancona): è in condizioni stabili, critiche, ma ha cominciato a respirare autonomamente. I medici la tengono sotto osservazione per valutare ulteriori miglioramenti e l’eventuale trasferimento dal reparto di rianimazione. L'articolo ...

Incidente in discoteca a Corinaldo : il bollettino - 7 feriti in condizioni critiche : “I sette pazienti pervenuti in codice rosso nella giornata di ieri e ricoverati presso le terapie intensive aziendali sono ancora gestiti negli stessi reparti. Le loro condizioni seppur stabili sono ancora critiche e la prognosi permane come riservata. Si tratta di pazienti che oltre al trauma hanno subito un periodo più o meno prolungato di asfissia le cui conseguenze andranno valutate nel tempo“: lo rende noto l’Azienda ...

Tragedia in discoteca a Corinaldo - individuato il minorenne che avrebbe usato lo spray urticante. “680 i biglietti venduti e quasi 500 quelli staccati” : È stato individuato ed identificato il minorenne che avrebbe spruzzato lo spray urticante all’interno della discoteca Lanterna Azzurra di Corinaldo, nelle Marche, provocando il panico che ha poi portato alla morte di una giovane mamma e di 5 ragazzini. Gli inquirenti sono risaliti a lui sulla base delle testimonianze raccolte subito dopo la Tragedia ma il ragazzino non è ancora stato sentito dalla Procura dei Minorenni che, ...

Corinaldo - identificato il minore che ha spruzzato spray urticante in discoteca : E' stato individuato ed identificato il minorenne che avrebbe spruzzato uno spray urticante all'interno della discoteca "Lanterna azzurra" di Corinaldo , nell'Anconetano, provocando il panico che ha ...

Corinaldo - identificato il giovane che ha usato spray urticante in discoteca : Gli investigatori hanno identificato il minorenne che avrebbe spruzzato uno spray urticante all'interno della discoteca Lanterna Azzurra di Corinaldo provocando il panico e la calca in...

Ancona - morti in discoteca a Corinaldo. Il gestore "Minacciato - ma io sono in regola" : tragedia , come dj in attesa del cantante trap. Al telefono dice: «Ho trovato per terra la bomboletta spray e l'ho consegnata ai carabinieri. Colpa di quel maledetto che l'ha spruzzata. È una tragedia ...

Strage in discoteca a Corinaldo - indagini no-stop : nuovo sopralluogo - si ascoltano testimoni : Qualcuno avrebbe spruzzato dello spray urticante scatenando il panico nel locale in cui sono morte sei persone. La sala in cui era atteso il concerto di Sfera Ebbasta poteva contenere 469 posti ma i ...

Calca in una discoteca a Corinaldo - muoiono cinque ragazzi e una mamma : Roma, 9 dic., askanews, - Tragedia in discoteca, nell'entroterra di Ancona. L'utilizzo di uno spray al peperoncino, secondo alcune testimonianze, ha scatenato il panico in una discoteca a Corinaldo, ...

Corinaldo - la tragedia della discoteca : indagato un minorenne : E' stato individuato il ragazzino minorenne probabile responsabile della tragedia avvenuta nella notte fra venerdì e sabato scorsi nella discoteca Lanterna Azzurra di Corinaldo (in provincia di Ancona), dove sono morti 5 ragazzini e una mamma. L'identificazione è stata possibile grazie alle testimonianze delle persone che hanno assistito alla tragedia. Ora, secondo quanto riporta La Stampa, pende sul ragazzo, un residente della provincia, una ...

Tragedia in discoteca a Corinaldo - Fedez : “Bisogna controllare i locali che pensano a sbigliettare e se ne fregano della sicurezza” : “Non si può morire per andare a un concerto“. A dirlo è Fedez, che sul suo profilo Instagram ha parlato della morte di cinque ragazzi e una mamma in una discoteca di Corinaldo, nell’anconetano, dove era stato spruzzato dello spray al peperoncino. “Bisogna stare attenti alle discoteche, bisogna controllarle perché – ha spiegato – molto spesso riempiono a tappo i posti solo per sbigliettare e non glie ne frega niente ...

Lanterna Azzurra Corinaldo - gestore della discoteca : “Ricevo minacce di morte - ma locale era sicuro” : Marco Cecchini, uno dei gestori della discoteca Lanterna Azzurra di Corinaldo, dove sono morte sei persone in occasione del dj set di Sfera Ebbasta, si difende: "È un locale che ha contenuto molta più gente. Era sicurissimo". E racconta: "Sto ricevendo minacce di morte, scrivono sui social ogni cattiveria, mi vogliono in galera".Continua a leggere

Tragedia in discoteca a Corinaldo - i racconti dei ragazzini : “Li ho visti cadere - rotolarsi - accartocciarsi uno sopra l’altro” : “Li ho visti cadere, rotolarsi, accartocciarsi uno sopra l’altro, una cosa assurda. Le persone una sull’altra formavano uno spessore di due metri, li tiravamo in due, in tre, ma non uscivano”, ha raccontato Marco, ancora sotto choc agli investigatori. Anche lui la notte tra venerdì e sabato era alla discoteca Lanterna Azzurra, dove nella calca causata dal panico e da una sostanza urticante spruzzata nel locale hanno perso la vita una giovane ...