La cura Di Carlo funziona | il Chievo pareggia a Parma

Carlo Verdone : "Ho un po' trascurato la crescita dei miei figli. Rifarmi una famiglia dopo la separazione? Non ci sarei riuscito" : Carlo Verdone, attore e regista infaticabile, sulla cresta dell'onda da circa 40 anni. Impegnato nella preparazione di una nuova pellicola, l'artista romano si è raccontato a Vanity Fair, iniziando dai futuri progetti. A chi gli chiede se, dopo la lunghissima carriera, sia stanco di fare il protagonista, Verdone risponde:No, però sento che è giusto risparmiare le forze e conservarle per dirigere gli altri. Non sono nemmeno ...