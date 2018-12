La Camera si occupa di gossip | ma prima dov' erano le grilline?

Centri impiego - viaggio in cerca di occupazione : “Venire qui non serve a nulla”. I nostri cronisti con teleCamera nascosta : “La ristrutturazione dei Centri per l’impiego dovrà puntare a rendere omogenee le prestazioni fornite, e realizzare una rete capillare in tutto il territorio nazionale”. Nero su bianco, è ciò che si legge nella nota di aggiornamento al Def, approvata dal governo a guida M5s-Lega. Accanto alla legge di Bilancio, che dovrebbe essere presentata in Parlamento entro il 20 di ottobre, ci sarà, infatti, un ddl che disciplina ...