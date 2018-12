Kramp-Karrenbauer | una ' mini-Merkel' cattolica

L'elezione di Annegret Kramp -Karrenbauer è una sconfitta per Schäuble. Ma la destra Cdu si rafforza : Annegret Kramp-Karrenbauer , la delfina di Angela Merkel, è stata eletta nuova leader della Cdu. In occasione delle primarie del partito tenutesi oggi ad Amburgo Kramp-Karrenbauer , da tutti chiamata AKK, ha ottenuto 517 voti su 999 avendo così la meglio sugli avversari: il manager Friedrich Merz (482 voti) e il Ministro della salute Jens Spahn (157). L'elezione della nuova capopartito è stata salutata dai discorsi dei tre ...

Chi è Annegret Kramp -Karrenbauer - «mini-Merkel» nuovo presidente Cdu : L'ascesa nelle alte sfere della politica in Germania di AKK, nata nel 1962, cattolica e madre di tre figli, sta proprio nel fatto di essere riuscita a varcare la soglia del 40% nel suo Land: i membri ...

Chi è Annegret Kramp -Karrenbauer - «mini-Merkel» nuovo presidente Cdu : Akk come «Angie» è vicina alle posizioni ambientaliste dei Verdi, pur venendo dal Land del carbone, ed è sensibile tanto alle ragioni dei grandi conglomerati dell’industria e del business quanto ai disoccupati e ai meno agiati. Un mix che l’ha portata a sbaragliare la concorrenza nella corsa per l’incarico di presidente dell’Unione cristiano-democratica...

Germania - Kramp -Karrenbauer eletta presidente Cdu. È l’erede della Merkel : È Annegret Kramp-Karrenbauer , 56 anni, la nuova presidente della Cdu. Sarà lei a succedere ad Angela Merkel , alla guida del partito negli ultimi 18 anni, e garantirà una linea di continuità con la cancelliera, anche su posizioni più conservatrici in materia di immigrazione e diritti civili. Sconfitto al ballottaggio Friedrich Merz...

Merz - Spahn o Kramp-KarrenbauerLa Cdu sceglie il dopo Merkel : Al via il congresso della Cdu per decidere il post Merkel alla guida della partita e forse della Germania: in corsa Kramp-Karrenbauer, Merz e Spahn Segui su affaritaliani.it