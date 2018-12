Kenya | si cerca ancora Silvia Romano Legami tra militari e sequestratori | l' ombra di

Kenya - arrestati i complici dei rapitori : anche l'esercito in cerca di Silvia : Quattordici persone sono state arrestate dalla polizia del Kenya in seguito al rapimento di Silvia Costanza Romano, la 23enne cooperante italiana sequestrata due giorni fa nel piccolo villaggio di Chakama.Lo riporta Repubblica. Secondo la ricostruzione, si tratterebbe di abitanti della zona che avrebbero avuto contatti con i rapitori per aiutarli a pianificare il rapimento di Silvia . Sarebbero stati gli stessi residenti di Chakama a mobilitarsi: ...

Tenetevela - se l'è cercata : odio social su Silvia Costanza Romano rapita in Kenya : Mentre sale la tensione per il rapimento di Silvia Costanza Romano, cooperante della Onlus Africa Milele, rapita ieri sera in Kenya, sui social sono moltissimi i commenti beceri e offensivi nei confronti della 23enne milanese sequestrata da un commando di uomini armati a Chakama, nella contea di Kilifi, a circa 70 chilometri da Malindi. Post carichi di un odio immotivato, come quelli riportati sul sito dell'AdnKronos. --"Spero che quei ...