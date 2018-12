Kate Middleton - perché potrebbe diventare regina al posto di Camilla : Kate Middleton potrebbe diventare regina al posto di Camilla. Secondo le ultime notizie diffuse dai tabloid britannici nella Royal Family sarebbe in atto un piccolo colpo di stato e sul trono, dopo la morte della Sovrana, potrebbe salire William invece di Carlo. Alcune fonti di Buckingham Palace riferiscono che il primogenito di Diana si sente pronto a guidare il paese e vorrebbe prendere il posto di suo padre, che non è mai apparso molto ...

Benvenuti nell'età ...

Kate Middleton - come sta crescendo il piccolo Louis : come sta crescendo il piccolo Louis? A rivelarlo (a sorpresa) è Kate Middleton durante una visita ufficiale a Cipro insieme a William. I duchi di Cambridge sono sbarcati sull’isola per incontrare i piloti della RAF, per l’occasione la coppia reale ha lasciato a casa non solo Charlotte e George, ma anche il Louis. Il terzogenito di Kate e William sino ad oggi ha fatto solo due apparizioni pubbliche: dopo la sua nascita, quando la ...

Meghan Markle partorirà nello stesso ospedale di Kate Middleton : Meghan Markle partorirà nello stesso ospedale di Kate Middleton. La stampa britannica ne è convinta, soprattuto ora che il pancino della duchessa di Sussex sta crescendo e il momento del parto si avvicina. Certo, mancano ancora diversi mesi prima che il piccolo Royal Baby venga alla luce, ma Meghan Markle, con il suo innegabile senso pratico, avrebbe già iniziato a pianificare i dettagli del parto. La scelta della clinica in cui dare alla luce ...

Kate Middleton - il primo balletto di sua figlia Charlotte : Kate Middleton e Charlotte hanno deciso di organizzare una serata madre-figlia, partecipando ad uno spettacolo a teatro. Si tratta dello Schiaccianoci, in scena alla Royal Opera House di Londra. Secondo alcune fonti di Kensington Palace, Kate ha assistito alla rappresentazione lontano da occhi indiscreti insieme alla secondogenita. Una serata per sole donne che non è stata annunciata dall’ufficio stampa della duchessa di Cambridge e che ...

Kate Middleton osa col tailleur pantalone e batte Meghan Markle : Kate Middleton con William è volata a Cipro per visitare il personale della RAF. E sfoggia un altro look di successo dopo la gonna plaid. La Duchessa di Cambridge osa indossare per la prima volta un tailleur pantalone, in stile Meghan Markle. Ma l’insieme è così riuscito che batte in fatto di eleganza la cognata. Kate abbina la giacca sciancrata verde militare, firmata Smythe, da 750 euro circa, con un paio di pantaloni palazzo blu ...

Kate Middleton E WILLIAM/ Foto - la Duchessa incanta tutti ricordando Lady Diana - IlSussidiario.net : Per KATE MIDDLETON e il Principe WILLIAM è già Natale: party a Kensington Palace con le famiglie dei soldati inglesi impegnati in una missione a Cipro.

Kate Middleton incanta col cambio di look. Meghan Markle sconfitta : In poche ore Kate Middleton ha sbaragliato la rivale Meghan Markle con due look stratosferici. Di giorno in versione natalizia con la maxi gonna plaid e di sera con l’abito lungo e la sua tiara preferita, appartenuta a Lady Diana. Ma procediamo con ordine. Kate Middleton ha presenziato insieme al marito William al party natalizio con le famiglie dei militari della RAF. In perfetto stile festivo, la Duchessa di Cambridge si è presentata con ...

Kate Middleton - la prima intervista di mamma Carole : «Ecco cosa penso del principe William…» : Kate Middleton è un’icona indiscussa di stile e, da settimane, protagonista dei gossip reali che la vorrebbero ai ferri corti con Meghan Markle. Ma ora è mamma Carole a scendere in campo, rilasciando per la prima volta un’intervista al quotidiano britannico The Telegraph. A sette anni dal royal wedding della figlia, l’ex hostess della British Airways, diventata milionaria vendendo oggetti per le feste dei bambini, ha detto la ...

Kate Middleton e Meghan Markle insieme a Natale - Sky TG 24 - : Secondo il Daily Mail, il 25 dicembre a Sandringham, insieme alla regina Elisabetta II, ci saranno i due nipoti accompagnati dalle rispettive mogli. La notizia smentirebbe le presunte tensioni fra ...

Kate Middleton incinta - in arrivo il quarto figlio con William? - : Kate Middleton e William hanno in mente di mettere al mondo il quarto royal baby? Il settimanale Sono ha analizzato un curioso parallelismo tra la famiglia del Principe William e quella della Regina Elisabetta e del Principe Filippo. La sovrana ha dato ...

Kate Middleton è la Lady Diana moderna? L'analogia della stampa inglese : I gioielli della Duchessa, chiamati il nodo degli amanti di Cambridge,, sono stati resi famosi in tutto il mondo grazie a Lady Diana, che a sua volta le ricevette in regalo nientemeno che dalla ...

Kate Middleton attaccata da Meghan Markle : interviene sua madre : Carole Middleton, mamma di Kate, rompe il silenzio dopo 15 anni e rilascia ben due interviste in pochi giorni. La decisione di parlare in pubblico ha stupito tutti, soprattutto per il contesto in cui è avvenuto. Ossia proprio nel momento in cui Kate è in grandissima difficoltà a causa della cognata Meghan Markle. La moglie di Harry sta davvero creando grande tensione a Corte e in particolare a Lady Middleton che pare stia soffrendo molto per ...