Kat' a arriva al San Carlo

A Torino arriva la Nasa Space Apps Challenge : 48 ore di hacKathon dedicato allo spazio : Una maratona di 48 ore per risolvere le sfide che riguardano il pianeta Terra e lo spazio: con questo obiettivo il 20 e 21 ottobre l’Incubatore I3P del Politecnico di Torino (via Piercarlo Boggio 59) ospita per il terzo anno la Nasa Space Apps Challenge, l’hackathon internazionale che si svolgerà in contemporanea in 189 città del mondo tra il 19 e il 21 ottobre. Parte dell’iniziativa internazionale Open Government Partnership, la Space Apps ...