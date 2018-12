Juventus | Douglas Costa ' Non giochiamo sempre bene | ma quando conta ci siamo'

Juventus - Douglas Costa in esclusiva : 'Spettacolo? Lo facciamo quando serve' : Tanti gli argomenti trattati da Douglas Costa , intervenuto in esclusiva ai microfoni di Sky Sport. Non ancora decisivo come accaduto nella passata stagione, l'esterno offensivo brasiliano ha parlato ...

Juventus - contro la Spal spazio al turn-over : chance per Douglas Costa : Questo pomeriggio, la Juve si è dedicata al lavoro in campo per preparare la partita di domani contro la Spal. Massimiliano Allegri prima della seduta ha parlato in conferenza stampa e ha dato qualche piccola indicazione di formazione. Infatti, domani è possibile che la Juventus presenti alcune novità anche perché qualche titolatissimo ha bisogno di un po' di riposo: uno dei principali candidati a rifiatare è Blaise Matuidi, oltre a lui ...

Juventus - Douglas Costa torna sullo sputo a Di Francesco : Juventus– Il suo avvio di stagione è stato macchiato da quell’inqualificabile gesto compiuto durante Juventus-Sassuolo, quarta gara del campionato in corso. Nonostante la vittoria bianconera, con i primi due gol in Serie A di Cristiano Ronaldo, quella gara viene ricordata per lo sputo di Douglas Costa nei confronti di Federico Di Francesco, giocatore neroverde e […] L'articolo Juventus, Douglas Costa torna sullo sputo a Di Francesco ...

Juventus - Douglas Costa torna sullo sputo a Di Francesco : “Non ero in me” : A distanza di due mesi dall’episodio deplorevole dello sputo nei confronti di Di Francesco, l’esterno della Juventus Douglas Costa è tornato a parlare di quel giorno: “È stato un giorno infelice, non ero in me. Non avevo mai fatto una cosa del genere in 10 anni di carriera“. Oltre i 4 turni di squalifica in campionato, anche la reprimenda del ct del Brasile: “Con Tite ci siamo guardati negli occhi, mi ha detto ...

Milan-Juventus - sorride Allegri : riecco Bernardeschi e Douglas Costa : Milan-Juventus- Gattuso si dispera, Allegri sorride. E’ questo il diverso stato d’animo tra i due allenatori di Milan e Juventus a due giorni dalla super sfida di San Siro. Come detto, Gattuso dovrà fare i conti con diversi infortunati. Musacchio ko, tanta paura dopo lo scontro di ieri nel match contro il Betis, ma la […] L'articolo Milan-Juventus, sorride Allegri: riecco Bernardeschi e Douglas Costa proviene da Serie A News ...

Champions League - la Juventus recupera Matuidi e Cancelo. Resta fuori Douglas Costa : TORINO - La Juventus recupera Matuidi e Cancelo , che oggi pomeriggio alla 'Continassa' hanno svolto la rifinitura alla vigilia della sfida di Champions contro il Manchester United . Entrambi erano in ...

Juventus - la situazione infortunati in casa bianconera : preoccupano le condizioni di Cancelo e Douglas Costa : Il club bianconero ha diramato un comunicato con cui ha reso note le condizioni dei propri calciatori a due giorni dal match di Champions contro il Manchester United La Juventus si prepara al ritorno con il Manchester United, sfida valida per il quarto turno del Gruppo H di Champions League. La formazione di Allegri potrebbe già festeggiare la qualificazione conquistando un punto, addirittura il primo posto in caso di vittoria. Douglas ...

Infortunio Cancelo - Douglas Costa e Matuidi : quanti guai in casa Juventus : Infortunio Cancelo, Douglas Costa e Matuidi – Un punto per la qualificazione, tre per il primo posto matematico nel Gruppo H: la Juventus contro il Manchester United ha la possibilità di strappare il biglietto per gli ottavi di Champions con due turni di anticipo e di farlo addirittura da leader del girone. L’occasione è ghiotta e i bianconeri lavorano sodo per sfruttarla: questa mattina la squadra ha lavorato sulla tattica da ...

Infortunio Douglas Costa - il comunicato della Juventus : si ferma anche Matuidi : Douglas Costa e Matuidi costretti a fermarsi per Infortunio dopo la gara vinta ieri dalla Juventus di Massimiliano Allegri, i dettagli “Mattinata di trattamenti fisioterapici per Douglas Costa (per lui un problema muscolare agli adduttori a sinistra), e per Matuidi, che ha riportato ieri una contusione all’anca destra. Invece, Chiellini e Bernardeschi hanno proseguito il loro lavoro personalizzato, mentre si è allenato in parte ...

Juventus-Cagliari - le probabili formazioni : torna Douglas Costa : Stasera, inizio ore 20.30 diretta tv in esclusiva su DAZN, all’Allianz Arena è di scena Cagliari-Juventus con i bianconeri alla ricerca dell’ennesimo risultato positivo. “Guai a lasciare punti per strada perché le altre sono subito lì, vanno fortissimo anche loro” l’opinione di Massimiliano Allegri. “Non voglio cali di tensione. In Champions sono tutte gare di […] L'articolo Juventus-Cagliari, le ...

Juventus-Cagliari - le probabili formazioni : torna Douglas Costa : Stasera, inizio ore 20.30 diretta tv in esclusiva su DAZN, all’Allianz Arena è di scena Cagliari-Juventus con i bianconeri alla ricerca dell’ennesimo risultato positivo. “Guai a lasciare punti per strada perché le altre sono subito lì, vanno fortissimo anche loro” l’opinione di Massimiliano Allegri. “Non voglio cali di tensione. In Champions sono tutte gare di […] L'articolo Juventus-Cagliari, le ...

Juventus - Douglas Costa e Kean spingono con i gol : TORINO - La partitella di ieri mattina contro l'Under 23 certifica che Mario Mandzukic ha pienamente recuperato dalla distorsione alla caviglia sinistra, al punto da non temere le insidie del terreno ...

Da Dybala a Douglas : scherzi e risate per la Juventus all'Adidas Store : TORINO - Bagno di folla ed entusiasmo alle stelle per la Juventus , protagonista di un evento all' Adidas Store di Milano . Accolti da tantissimi tifosi, oltre al tecnico Massimiliano Allegri sono ...

Juventus - Ronaldo in gol in amichevole : si rivede Douglas Costa : Chieri battuto 2-1 alla Continassa. Allegri ha testato i recuperi anche di Rugani, De Sciglio e Spinazzola