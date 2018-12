Juventus - domenica di lavoro : Alex Sandro parzialmente in gruppo : TORINO - domenica di lavoro per la Juventus che, archiviato il riposo concesso da Allegri dopo la vittoria sull' Inter , ha iniziato a preparare la trasferta di Champions League contro lo Young Boys . ...

Juventus - domenica di riposo per i bianconeri : da domani si pensa alla gara contro l'Inter : Dopo la bella vittoria contro la Fiorentina, Massimiliano Allegri ha concesso ai suoi ragazzi una domenica di riposo. I bianconeri ne hanno approfittato per trascorrere qualche ora di relax e si stanno ricaricando in vista delle prossime importanti partite. Da domani, però, la Juventus tornerà in campo e inizierà a mettere nel mirino la partita contro l'Inter. Massimiliano Allegri avrà l'Intera settimana a disposizione per poter decidere chi ...