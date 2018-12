Juve al lavoro in vista dello Young Boys

Juventus - domenica di lavoro : Alex Sandro parzialmente in gruppo : TORINO - domenica di lavoro per la Juventus che, archiviato il riposo concesso da Allegri dopo la vittoria sull' Inter , ha iniziato a preparare la trasferta di Champions League contro lo Young Boys . ...

Juventus - è partito il countdown verso il match con l’Inter : lavoro a parte per Alex Sandro e Khedira : Il club bianconero ha iniziato gli allenamenti verso l’anticipo dello Stadium, hanno lavorato a parte Alex Sandro, Khedira e Emre Can La Juventus ha iniziato ufficialmente l’avvicinamento al big match di venerdì sera all’Allianz Stadium contro l’Inter, allenandosi questo pomeriggio alla Continassa. I bianconeri hanno svolto una seduta iniziata con attivazione in palestra, per proseguire poi in campo, con lavoro ...

Juve - lavoro personalizzato per A.Sandro : ANSA, - TORINO, 3 DIC - lavoro personalizzato per Alex Sandro, Khedira ed Emre Can nel giorno della ripresa degli allenamenti in casa Juventus. A renderlo noto è il club sul proprio sito internet. Il ...

Juventus - lavoro a parte per Alex Sandro - Khedira e Can : brasiliano in dubbio per venerdì : Dopo la domenica di riposo, la Juve questo pomeriggio è tornata alla Continassa per allenarsi in vista della partita contro l'Inter. Massimiliano Allegri e i suoi ragazzi hanno così iniziato a mettere nel mirino il match di venerdì. La Juventus, contro i nerazzurri, dovrebbe affidarsi al tradizionale 4-3-1-2, anche se non sono da escludere sorprese viste le tante soluzioni a disposizione del tecnico juventino. Al momento, però, il dubbio più ...

Juventus - Allegri : “Traguardo ottavi è un premio per il lavoro dei ragazzi” : “Raggiungere il primo traguardo di tappa stagionale così è un premio per il lavoro quotidiano dei ragazzi“. Massimiliano Allegri celebra su Twitter la qualificazione agli ottavi di Champions League della Juventus ottenuta con un turno di anticipo grazie alla vittoria con il Valencia. E guarda avanti: “Ci aspetta un dicembre importante, da giocare con la stessa energia“, sottolinea il tecnico. La Juventus si giocherà ...

Juve : Allegri "premiato IL lavoro" : ANSA, - TORINO, 28 NOV - Raggiungere il primo traguardo di tappa stagionale così è un premio per il lavoro quotidiano dei ragazzi". Massimiliano Allegri celebra su Twitter la qualificazione agli ...

Juventus - Kean : 'In bianconero ho imparato che il lavoro paga' : TORINO - Dalla Nazionale maggiore alla Juventus . Moise Kean vuole trasferire in bianconero l'entusiasmo accumulato nell'esperienza con la maglia azzurra: 'Qui alla Juve ho capito che il lavoro paga - ...

Juventus - lavoro a parte per Pjanic - Bernardeschi e Khedira : si rivede Emre Can : Questo pomeriggio, la Juventus è tornata alla Continassa per iniziare a preparare il match contro la Spal. I bianconeri hanno ritrovato i primi nazionali, e così la marcia di avvicinamento alla sfida di sabato pomeriggio è davvero entrata nel vivo. La Juve, in vista della ripresa del campionato, è chiamata a fare i conti con alcuni giocatori acciaccati. Al momento, infatti, sono fermi ai box Miralem Pjanic, Federico Bernardeschi e Sami Khedira, ...

La Juventus torna a lavoro : si rivede Emre Can : TORINO - A quattro giorni dalla gara di campionato con la Spal all' Allianz Stadium , Massimiliano Allegri recupera qualche pezzo. La Juventus , tramite il proprio sito ufficiale, ha emesso un ...

Juve al lavoro - si allena anche Emre Can : ANSA, - TORINO, 20 NOV - Riparte la Juventus dopo i due giorni di riposo con i ritorni di Chiellini e Cuadrado dagli impegni con le nazionali. Prosegue il recupero di Pjanic, Bernardeschi e Khedira in ...

Buone notizie per la Juventus : Emre Can già al lavoro : TORINO - Riparte la Juventus dopo i due giorni di riposo con i ritorni di Chiellini e Cuadrado dagli impegni con le nazionali. Prosegue il recupero di Pjanic, Bernardeschi e Khedira in vista della ...

Attentato giornalista Report - Ruffo torna a parlare : “Juventini mi augurano la morte - sperano che la ‘ndrangheta completi il lavoro” : Federico Ruffo è ancora sotto shock per quanto accaduto nella sua abitazione, l’inchiesta sulla Juventus ha avuto risvolti inaspettati per il giornalista “In Italia si può toccare tutto tranne il tifo? Questo è il pensiero che ho avuto subito. In tanti anni tra Report e Presadiretta mi sono occupato di moltissimi argomenti, ma una roba del genere non mi era mai successa. Il problema però adesso non è tanto che tu non possa ...

