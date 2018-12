Joy | Rai 3 Streaming video del film con Jennifer Lawrence | oggi | 9 dicembre 2018

Ace Combat 7 Skies Unknown : mostrato un nuovo trailer durante i Golden Joystick Awards 2018 : Bandai Namco ha pubblicato un nuovo trailer dedicato ad Ace Combat 7 Skies Unknown in occasione della cerimonia dei Golden Joystick Awards 2018.Come riporta Dualshockers, il trailer non è molto lungo e mostra qualche sezione di gameplay relativo ai duelli aerei, cuore pulsante dell'intera saga. Il titolo è stato ormai annunciato da un po' e vedere queste immagini non può che farci piacere. Qualche giorno fa è stata anche annunciata una Limited ...