JOVANOTTI Chiaro di luna e la dedica alla moglie Francesca | Mi ha

Arriva il video di Chiaro di Luna di JOVANOTTI girato ad Asmara in Eritrea : “L’alternativa più convincente” : Il video di Chiaro di Luna di Jovanotti Arriva a qualche settimana dall'arrivo in radio del singolo, che rappresenta l'ultimo estratto da Oh, vita! Eccezionalmente, la resa visiva del brano porta i colori di Asmara - in Eritrea - che ha scelto con molta cura prima si affidare la regia agli YouNuts che avevano collaborato con lui anche in Sabato. Jovanotti dichiara di aver sentito parlare dell'Eritrea solo poche volte, con un racconto che ...

Chiaro di luna di JOVANOTTI - testo e significato : il singolo è una dedica d’amore alla moglie Francesca : testo e significato di Chiaro di luna, il nuovo singolo di Jovanotti in rotazione radiofonica dallo scorso 9 novembre. Il brano è l’ultimo inedito estratto dall’album “Oh, vita!” del cantautore italiano già certificato triplo disco di platino dalla FIMI. Jovanotti torna in radio con l’ultimo singolo estratto dal suo album di successo”Oh, vita!” “Chiaro di luna” è il titolo del nuovo singolo ...

