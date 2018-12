Jane Alexander e Elia a Domenica Live: spunta una presunta fidanzata

ilnotiziangolo

: Jane Alexander meritava almeno di arrivare in finale. #DomenicaLive #GFVIP - trash_italiano : Jane Alexander meritava almeno di arrivare in finale. #DomenicaLive #GFVIP - IsaeChia : ‘#GfVip3,’ #EliaFongaro e #JaneAlexander rilasciano la loro prima intervista di coppia. E interviene l’ex di lui (c… - DomenicaLiveFan : RT @domenicalive: Jane Alexander e Elia Fongaro a #DomenicaLive: 'Siamo felici insieme', ma c'è chi dubita... -

(Di domenica 9 dicembre 2018)edFongaro si godono il loro rapporto nato al Grande Fratello Vip. Per la prima volta in coppia, i due ex concorrenti si sono presentati nel salotto di Barbara d’Urso aper dire la loro su quanto stanno vivendo. Non si parla solo del rapporto amoroso fraed, ma anche di una terza donna che in queste ore ha rivelato di essere ladel modello. Cosa c’è di vero?Unasegreta? Le dichiarazioni di entrambiElisa Scheffler è sicura di una cosa: prima di entrare nella Casa,aveva una relazione con lei. I due di conoscerebbero da tempo ed avrebbero deciso solo pochi mesi fa di iniziare una relazione. Tutto si sarebbe aspettata tuttavia tranne che in questo contesto televisivo lui trovasse un altro amore. Il comportamento scorretto dil’avrebbe spinta a parlare ed a sottolineare che il modello non ...