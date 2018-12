J-Ax | Ho sofferto di depressione per un anno Quando il successo è calato | sono

J-Ax rivela : “Ho sofferto di depressione e ho avuto anche pensieri suicidi” : “Ho sofferto di depressione per un anno, mi hanno salvato gli amici”: a confessarlo è J-Ax, al secolo Alessandro Aleotti, ospite di Silvia Toffanin nel salotto di Verissimo. Ripercorrendo i suoi 25 anni di carriera, il rapper ha rivelato anche di aver pensato a un certo punto di farla finita: “Una notte ho avuto pensieri suicidi, poi mi sono dato due schiaffi e mi sono chiesto cosa stessi facendo”. “Puoi anche ...

Iniesta shock : “Ho sofferto di depressione - la notte…” : “Quando sei depresso non senti quello che ti accade intorno ed è come se non avessi nulla. Aspettavo solo che arrivasse la notte per prendere le pillole e riposare: la gente è mossa da una speranza, un obiettivo, se sei depresso diventi vulnerabile e non sei più tu. È difficile controllare i momenti della vita“. In un’intervista toccante, Andres Iniesta ha confessato di aver sofferto di depressione ai tempi del ...

Daniel Sharman de I Medici 2 confessa : 'ho sofferto di depressione' : 32enne attore inglese visto in Fear the Walking Dead e ora di nuovo in tv in quanto Lorenzo il Magnifico ne I Medici 2, Daniel Sharman ha confessato al settimanale DiPiù di aver sofferto di depressione. prosegui la letturaDaniel Sharman de I Medici 2 confessa: 'ho sofferto di depressione' pubblicato su Gossipblog.it 04 novembre 2018 13:08.