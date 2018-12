Isola Dei Famosi 2019, Cast ufficiale: Ex di Uomini e Donne!

gossipnews.tv

(Di domenica 9 dicembre 2018) Svelato ildella quattordicesima edizione del reality show:Dei. Tra i nuovi naufraghi anche tre personaggi direttamente dae Donne. Ecco ildell’dei. E’ tutto un programma!Poche ore fa si è diffuso in rete ildei concorrenti che sbarcheranno nel reality show “L’Dei”. Tre i concorrenti che provengono dalla scuderia defilippiana, ovvero ex partecipanti die Donne over e Classico. E’ con estremo piacere che vi informiamo che ad approdare sulle spiagge honduregne, saranno Giorgio Manetti, Giordano Mazzocchi e Nicole Mazzocato. Ad aggiungersi alanche altri nomi d’eccezione come Marina La Rosa, Paolo Brosio, Riccardo Fogli, Jeremias Rodriguez, Filippo Magnini, Nicoletta Larini, Laura Forgia, Alessia Merz, Kaspar Capparoni, Irene Cioni, ...