Ironia social su collaboratore ministro Famiglia per Satana

Cambiamento climatico e Satana - Ironia sui social per la spiegazione di Ceresani : Il capo di gabinetto del ministero per la Famiglia lo ha spiegato a Uno Mattina. Su Twitter è pioggia di prese in giro

Di Maio : «Un Navigator seguirà chi è disoccupato». Ma sui social si scatena l'Ironia : «I centri per l'impiego non saranno come li immaginiamo oggi, avranno la figura del «Navigator». La conferma del nuovo ruolo da affiancare a chi cerca lavoro arriva direttamente da Luigi di Maio, che ...

Terreni gratis a chi fa il terzo figlio - l'Ironia corre sui social : social scatenati sull'ultima proposta, prevista nella manovra 2019 , di affidare Terreni in concessione gratuita per 20 anni alle famiglie che metteranno al mondo un terzo figlio negli anni 2019, 2020 ...

Ma sui social si scatenano odio e Ironia : "Pago da bere" : Si appella alla libertà di espressione l'hater. Sguazza nella rete e spadroneggia da par suo. Gli piace offendere, ferire, oltraggiare a costo zero. Anche quando meno te lo aspetti. E il fatto che ...

Toninelli - l’Ironia dei social dopo la gaffe sul tunnel : “C’erano i neutrini?”. E una frase sul Morandi fa arrabbiare i genovesi : Il tunnel del Brennero esiste già: non solo, è “utilizzato da molti imprenditori italiani per il trasporto merci“. Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli, a Genova, incontrando la commissaria europea ai Trasporti Violeta Bulc. Ma in realtà il traforo, in costruzione dal 2007, è stato realizzato per poco più di un terzo. In particolare, ha specificato ancora Toninelli, il tunnel è utilizzato per il ...

CHE TEMPO CHE FA/ Anticipazioni e ospiti 7 ottobre : Samantha Cristoforetti - l'Ironia della fan page sui social : Che TEMPO che fa, Anticipazioni e ospiti 7 ottobre: Sir Rowan Atkinson, Samantha Cristoforetti e Matt Simons, Carolina Crescentini e Roberto Burioni. (Pubblicato il Sun, 07 Oct 2018 20:00:00 GMT)

Berlusconi scherza su Twitter : Mar Nero è azzurro. Ironia sui social - : Il leader di Fi, che si trova in Russia per festeggiare il compleanno di Putin, ha postato su Twitter una foto ironica che lo ritrae mentre da un giardino indica in lontananza l'azzurro del Mar Nero. ...

Champions League - l’Ironia della Roma sui social : la vittoria di tutte le squadre italiane mette… tristezza [FOTO] : Il profilo social in inglese della società giallorossa ha scherzato sull’en plein delle squadre italiane in questa due giorni di Champions “Davvero felici della vittoria di tutte le italiane“, con questo tweet la Roma ha commentato l’en plein delle squadre italiane in questa due giorni di Champions League. Sì, ma a crederci non sarà davvero nessuno vista l’ironia utilizzata dal profilo in inglese del club ...

Reddito di Cittadinanza - l Ironia social di Unieuro 'Ecco qual è l unico controllo da temere' : 'Se per tre mesi verrà osservato che lei, col Reddito di Cittadinanza, va all'Unieuro, magari un controllino della Guardia di Finanza si fa', ha chiarito la vice ministra dell'Economia Laura Castelli ...

Ilary Blasi - il look al GF Vip che scatena l euro Ironia sui social : Si è conclusa ieri sera fra polemiche e colpi di scena, la seconda puntata del GF Vip condotto, anche quest'anno, da Ilary Blasi dopo i fasti della precedente edizione. Sotto l'occhio dei leoni da ...