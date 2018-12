Inter | Spalletti frena per il rientro di Nainggolan contro il Psv

Inter - c'è De Vrij col Psv : Spalletti rialza il muro : Contro il Psv per lui sarà come un derby, ecco perché Stefan De Vrij si scalda per tornare in campo martedì sera a San Siro nella partita che deciderà - Tottenham permettendo - il futuro dell'Inter in ...

Inter - Spalletti sereno per un dato emerso dalla partita di Torino : La sconfitta contro la Juventus brucia ancora, ma un dato prodotto dall'Inter dovrebbe aiutare Spalletti a sentirsi più sereno. Questo è quanto scrive la Gazzetta dello Sport. 'Qui non si ragiona intorno alle occasioni mancate, che in linea teorica potrebbero essere anche casuali. Il dato del possesso palla è il cuore del discorso: l'Inter ha tenuto la Juventus sotto ...

Inter - Spalletti vorrebbe rinforzare la rosa a gennaio con un centrocampista : La testa dell'Inter è pienamente rivolta al prossimo impegno di Champions League contro il Psv Eindhoven, che sarà decisivo per capire se i nerazzurri passeranno il turno, essendo l'ultima giornata del gruppo B, o dovranno ripiegare sull'Europa League. Sarà necessario vincere e sperare che il Tottenham non faccia risultato con il Barcellona visto che la classifica dice Barcellona primo a tredici punti, con Inter e Spurs a quota sette e Psv in ...

Inter - tifosi infuriati con Spalletti dopo la sconfitta contro la Juventus : Continua a far discutere la sconfitta subita ieri contro la Juventus in casa Inter. I nerazzurri sono caduti all'Allianz Stadium grazie al gol di Mario Mandzukic, offrendo comunque una buona prova, risultando essere pericolosi soprattutto nel primo tempo con Roberto Gagliardini che, a tu per tu con Szczesny, ha colpito il palo, e con Icardi e Perisic che si sono ostacolati in area da posizione favorevole. Sul banco degli imputati è finito, però, ...

Juve-Inter - Spalletti toglie Politano e regala la partita ai bianconeri : un’altra follia - dopo Santon al 40° di San Siro… : La Juventus ha battuto l’Inter 1-0 grazie alla rete siglata da Mario Mandzukic al 66° minuto, una vittoria che lancia i bianconeri sempre più in fuga verso l’ottavo scudetto consecutivo. Eppure il risultato è assolutamente bugiardo per quanto s’è visto in campo: l’Inter era stata fino a quel momento predominante rispetto alla capolista, senza mai prendere grandi rischi e sfiorando il vantaggio in più occasioni, ...

La gara dello Stadium lancia… l’Inter - la squadra di Spalletti gioca con personalità : Juventus da record - i tre punti di forza per Allegri : Si è aperta nella giornata di ieri la 15^ giornata del campionato di Serie A, un turno molto importante e che ha regalato emozioni nel big match tra Juventus ed Inter. Continua la marcia inarrestabile, la squadra di Massimiliano Allegri ha conquistato 14 vittorie su 15 partite, un percorso straordinario, solo il Genoa è riuscito a fermare i bianconeri. Anche la partita di ieri ha dato indicazioni per il proseguo della stagione, la Juventus ...

Inter - Spalletti : "Il vantaggio poteva fare la differenza - commessi troppi errori" : L'Inter deve rimandare l'assalto alla Juventus. La squadra di Luciano Spalletti si presenta all'Allianz Stadium confermando i buoni propositi della viglia, riesce a mettere più di un brivido alla ...

Inter - Spalletti deluso : "Troppi errori tecnici" : Luciano Spalletti è visibilmente deluso dopo la sconfitta con la Juve , che fa precipitare l' Inter a -14 dai bianconeri. "Se segnavamo per primi, la gara poteva cambiare - ha spiegato l'allenatore ...

Inter - Spalletti duro con la squadra : “Troppa leggerezza e approssimazione” : Al termine del match tra Juventus e Inter, il tecnico nerazzurro Luciano Spalletti ha analizzato la sconfitta della sua squadra ai microfoni di Sky Sport: “La partita va giocata in un certo modo, volevamo avere un atteggiamento costante considerando che ci sono dei momenti in cui si soffre e altri in cui devi tornare davanti. E lo abbiamo fatto abbastanza bene ma ci sono situazioni in cui non si riesce a leggere bene e le ...

Juventus-Inter - Spalletti : “Non siamo stati costanti nei 90'” : Juventus-Inter, LE PAROLE DEI TECNICI – Intervistato ai microfoni di Sky Sport, Luciano Spalletti, allenatore dell’Inter, ha parlato della sconfitta della squadra nerazzurra contro la Juventus: “Ci sono situazioni in cui non si riescono a leggere e invece la Juventus sulle interpretazioni non sbaglia mai nulla. Certo che se passavamo in vantaggio potevamo fare la […] L'articolo Juventus-Inter, Spalletti: “Non siamo ...

Inter - Spalletti amaro : “non dormirò fino a sabato prossimo. Il cambio di Politano? Sbaglio sempre le sostituzioni” : L’allenatore dell’Inter ha analizzato la sconfitta subita allo Stadium contro la Juventus, indicando gli errori commessi dai propri giocatori Una sconfitta che brucia, soprattutto considerando le occasione sprecate a cavallo tra primo e secondo tempo. L’Inter esce dallo Stadium con zero punti, ma con la consapevolezza di aver messo in difficoltà la Juventus. Marco Alpozzi Una prestazione super da cui ripartire, per ...

Juventus-Inter 0-0 La Diretta Bianconeri con CR7 - Dybala e Mandzukic. Spalletti sceglie Miranda : La 15a giornata di Serie A si apre nel giorno della festa del patrono di Milano, Sant'Ambrogio, con un anticipo di gran lusso, la sfida di Torino tra i campioni d'Italia della Juventus e l'Inter. ...

Juventus-Inter 0-0 La Diretta Bianconeri con CR7 - Dybala e Mandzukic. Spalletti sceglie Miranda : La 15a giornata di Serie A si apre nel giorno della festa del patrono di Milano, Sant'Ambrogio, con un anticipo di gran lusso, la sfida di Torino tra i campioni d'Italia della Juventus e...

Juventus-Inter - dalle 20.30 La Diretta Bianconeri con CR7 - Dybala e Mandzukic. Spalletti sceglie Miranda : La 15a giornata di Serie A si apre nel giorno della festa del patrono di Milano, Sant'Ambrogio, con un anticipo di gran lusso, la sfida di Torino tra i campioni d'Italia della Juventus e...