Inter | Skriniar supera un altro esame | Ronaldo prova a deprimerlo | lui si esalta

Inter - il Barcellona insiste : nel mirino c'è Milan Skriniar (RUMORS) : Il centrale slovacco Milan Skriniar continua a stuzzicare l'Interesse dei top club europei. L'Inter l'ha prelevato dalla Sampdoria nell'estate del 2017 per dieci milioni di euro più il cartellino di Gianluca Caprari (valutato quindici milioni di euro). Il difensore nerazzurro si è subito imposto come uno dei migliori Interpreti del ruolo in campionato e quest'anno sta dimostrando anche in campo europeo le sue enormi potenzialità. Prestazioni che ...

Skriniar snobba il Barcellona : 'L'Inter è una big - state tranquilli'. Ma il rinnovo... : Tentazione Barca, ma Skriniar ha le idee chiare e giura fedeltà all'Inter: 'Le voci ci sono sempre - spiega a Sky Sport - le grandi squadre cercano ma per me l'Inter è una grande squadra. I tifosi ...

Inter - Skriniar rassicura i tifosi : 'Questa è una grande squadra - voglio rimanere qui' : Intervenuto ai microfoni di Sky Sport a margine di un evento commerciale organizzato dalla società nerazzurra, che ha lanciato un disco musicale, il difensore slovacco ha ribadito con forza la sua ...

Inter - Skriniar : 'A Torino per battere la Juve. Futuro? I tifosi stiano tranquilli' : Ospite alla presentazione di 'Inter Hits', il centrale nerazzurro Milan Skriniar ha parlato a Sky Sport : le sue dichiarazioni'. DIFENSORI PIU' FORTI SERIE A - 'Senza citare quelli dell'Inter: Koulibaly, Chiellini e Bonucci o Manolas'. JUVE-Inter - 'Sarà una partita difficile, ma noi siamo una ...

Inter - Marotta può 'far fuori' Skriniar perché... : Come racconta Rai Sport , l' Inter con l'arrivo di Marotta deve comunque guardare al Fair Play Finanziario. Ecco perché a fine stagione potrebbe essere costretta alla cessione di Skriniar per incassare almeno 50/60 ...

Tottenham-Inter 1-0 - le pagelle : Skriniar e De Vrij annullano Kane ma non basta : Si è da poco concluso il match tra Tottenham ed Inter al Wembley Stadium sul risultato di 1-0 grazie alla rete di Eriksen all'80'. Gara che era valida per la quinta giornata del gruppo B di Champions League. Tutto rimandato all'ultima giornata, dunque, per il discorso qualificazione, con gli Spurs che ora sono secondi, grazie al vantaggio negli scontri diretti, con sette punti, alla pari con i nerazzurri. All'ultima giornata, però, la squadra di ...

Skriniar-Icardi : rinnovi in standby. Inter seconda per stipendi medi : 62esima al mondo, ma soprattutto seconda in Italia con 4,1 milioni di euro annui di stipendi medi, il monte ingaggi nerazzurro è cresciuto nel corso dell'ultimo anno grazie all'aggiunta di ingaggi ...

L'Inter prova a blindare Skriniar : continua la trattativa per il rinnovo : Uno dei grandi protagonisti della cavalcata che ha riportato L'Inter in Champions League dopo quasi sette anni di assenza lo scorso anno è stato sicuramente il centrale slovacco Milan Skriniar. Il giocatore è stato uno delle rivelazioni, affermandosi come uno dei migliori interpreti del ruolo, nonostante sia arrivato in sordina dalla Sampdoria, preso per fare la riserva a quello che sarebbe dovuto essere un grande colpo in difesa (Manolas o ...

L'Inter vorrebbe Pogba : potrebbero essere sacrificati Skriniar e Perisic (RUMORS) : I media inglesi non hanno dubbi: L'Inter è pronta, con un piano studiato a tavolino, a riportare Paul Pogba in Italia, dopo la sua esperienza alla Juventus. Il centrocampista, attualmente in forza al Manchester United, sarebbe uno dei tanti desideri di Ausilio, che vorrebbe rinforzare la squadra sia a centrocampo che in difesa. Sono quotidiani ormai i rumors di mercato che riguardano i nerazzurri, e i nomi finiti sull'agenda della dirigenza di ...

Inter - Chelsea in pole position per Skriniar (RUMORS) : Uno dei migliori elementi della rosa dell'Inter è sicuramente il centrale difensivo slovacco, Milan Skriniar. Arrivato nell'estate del 2017 dalla Sampdoria per dieci milioni di euro più il cartellino di Gianluca Caprari, valutato quindici milioni di euro, dopo aver sorpreso tutti lo scorso anno con prestazioni che lo hanno consacrato tra i migliori Interpreti di quel ruolo in campionato, in questa stagione si sta confermando su quei livelli, ...

Inter - anche il Chelsea su Skriniar : sorpasso sul Manchester United : Uno dei giocatori dell'Inter più ambiti dai top club europei è sicuramente il centrale slovacco Milan Skriniar. anche in questa stagione l'ex Sampdoria sta sorprendendo tutti con il proprio rendimento, dimostrandosi uno dei migliori Interpreti nel ruolo in tutta Europa. La consacrazione è arrivata in Champions League, dove il calciatore è riuscito ad annullare, in coppia con Stefan De Vrij, fuoriclasse assoluti come Kane e Luis Suarez. Perfino ...

Inter - il Manchester United tenta Skriniar (RUMORS) : Uno dei migliori talenti in casa Inter è sicuramente il centrale slovacco, Milan Skriniar. Arrivato l'estate scorsa dalla Sampdoria per dieci milioni di euro più il cartellino di Gianluca Caprari, valutato quindici milioni di euro, il giocatore si è affermato come uno dei migliori centrali del campionato italiano. Anche quest'anno lo slovacco si sta confermando su quei livelli e, anzi, anche in Europa sta dimostrando il proprio valore, ...

In UK : Inter - Manchester United in pressing per Skriniar : Secondo quanto riportato dal “Sun”, il Manchester United avrà bisogno di alzare notevolmente l’offerta all’Inter per riuscire a convincere il club nerazzurro a cedere il difensore slovacco Milan Skriniar. Già questa estate la società meneghina ha detto no a una proposta da 60 milioni di euro. I Red Devils infatti da agosto hanno messo nel […] L'articolo In UK: Inter, Manchester United in pressing per Skriniar ...

Inter - serve una cessione da 50 milioni : occhio a Skriniar e Perisic : Dopo il fair play finanziario L’Inter è pronta a ripartire, anche sul calciomercato. La Gazzetta dello Sport in edicola oggi racconta la seconda fase del progetto-Suning, irrimediabilmente rallentata dalla prima. Il club nerazzurro, dopo anni di rigore economico imposto dal fair play finanziario (e dopo aver aggirato i paletti Uefa con qualche trucchetto lecito di finanza creativa), non potrà sgarrare di nuovo. Anzi,. la rosea spiega come ...