Inter-Psv Eindhoven | Champions League calcio | quando si gioca? Data | programma | orario e

Inter - a -14 si fa più dura. E il Psv è dietro l'angolo : Il momento non è dei più facili. L'Inter si prepara alla sfida decisiva di Champions League contro il Psv con una sola vittoria - tra campionato e Coppa - nelle ultime 5 partite e un maxi distacco ...

Intermania : Perisic andava sacrificato per Cancelo - il PSV conta più della Juve : E' vero che bisognava fare i conti con il fair-play finanziario Uefa ma, quando hai in mano il numero 1 al mondo nel suo ruolo, devi cercare di fare tutto il possibile e pure l'impossibile per non ...

Inter - missione Psv : bisogna cancellare in fretta lo Stadium : La trasferta allo Stadium lascia il sapore dolceamaro in bocca all' Inter . La buona prestazione lascia ben sperare nell'ottica della costruzione di un progetto da anti-Juventus ma la sconfitta porta ...

Inter-Psv - Champions League : la partita in diretta tv esclusiva su SkySport : Quattro giorni dopo la Juventus in campionato, l’Inter affronterà la decisiva sfida di Champions League contro il Psv Eindhoven nella sesta ed ultima giornata della fase a gironi. Gli olandesi, già eliminati da tutto, Europa League compresa, sono l’ultimo ostacolo verso la qualificazione dei neroazzurri agli ottavi di finale. Ma oltre a non fallire assolutamente la gara di San Siro gli interisti dovranno inoltre tifare per il Barcellona, già ...

Inter - Marotta dovrebbe insediarsi dopo la partita con il PSV (RUMORS) : Ormai è veramente questione di pochissimo tempo e Beppe Marotta sarà un dirigente nerazzurro. L'ex ad sportivo bianconero è pronto ad accasarsi alla corte di Steven Zhang e, da subito, dovrebbe lavorare a strettissimo contatto con la società per rinforzare la squadra, in modo da raggiungere gli obiettivi previsti ad inizio stagione. L'arrivo di Marotta è sicuramente un importante traguardo per l'Inter, che nel suo staff potrà contare su una ...

Inter - si va verso un nuovo pienone per il Psv : aperto il terzo anello a San Siro : Dopo il pareggio con la Roma, l'Inter chiama a raccolta i propri tifosi per la decisiva sfida di Champions League contro il Psv. L'articolo Inter, si va verso un nuovo pienone per il Psv: aperto il terzo anello a San Siro è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Inter - l'annuncio ufficiale di Beppe Marotta forse dopo la gara con il Psv : Manca solo l'ufficialità ma c'è la ormai la certezza che Giuseppe Marotta sarà il nuovo amministratore delegato. Il dirigente ha ufficializzato il suo addio alla Juventus dopo il match contro il Napoli e i nerazzurri hanno approfittato lanciandosi subito su di lui, bruciando la forte concorrenza di Roma, Milan e Napoli. l'annuncio ufficiale sembrava potesse arrivare già in questi giorni, prima di Juventus-Inter, in programma venerdì sera ...

Inter-PSV : partita in diretta tv su Sky - non sarà in chiaro martedì 11 dicembre : L’Inter è reduce dalla sconfitta di Londra contro il Tottenham in Champions League. L’1-0 in terra inglese ha complicato, e non poco, il discorso qualificazione agli ottavi di finale dei nerazzurri. Gli Spurs, con quel risultato, hanno raggiunto la squadra di Luciano Spalletti a quota 7 punti ma, in virtù del goal segnato in trasferta, occupano il secondo posto nel Gruppo B. L’Inter dovrà fare più punti del Tottenham nella 6ª giornata della fase ...

Inter - ecco perché il PSV rappresenta una grande insidia per Spalletti : Il Corriere dello Sport accende i riflettori sul prossimo impegno dell'Inter in Champions e spiega come la sfida contro il PSV potrebbe essere più complessa del previsto. 'La partita contro il Psv è pericolosa perché l'...

Inter - Icardi bomber da Champions : gol a Tottenham - PSV e Barcellona : Tornando a quello che sa fare meglio, il gol, Maurito spiega che valore ha per l'Inter in una partita così difficile: "Abbiamo sofferto perché abbiamo giocato contro la migliore squadra al mondo, ci ...

Champions League : il Tottenham butta via i tre punti - 2-2 con il Psv. Che assist all'Inter : Non bastano Kane e Lucas Moura dopo il vantaggio di Lozano: nel finale il rosso a Lloris e il pari di de Jong

Tottenham : Kane non basta. Col Psv finisce 2-2 - l'Inter sorride : L'espulsione di Lloris contro il Psv. Ap La serata di Champions League si apre con un pirotecnico 2-2 tra Psv e Tottenham: van Bommel fa un grosso regalo a Spalletti in chiave qualificazione. Pari ...

Inter - Icardi raggiante dopo la vittoria sul Psv : “Serata bellissima - dopo il Tottenham più convinti” : La seconda presenza in Champions League di Mauro Icardi è coincisa con il secondo gol dell’attaccante, ancora una volta decisivo per le sorti dell’Inter: “È stata una serata bellissima, era importante far bene per come si sta sviluppando il girone. dopo la vittoria contro il Tottenham a San Siro, sapevamo di poter raggiungere la testa della classifica e siamo scesi in campo per prenderci i tre punti anche contro il ...