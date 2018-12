Insta360 ONE X | la Action Cam 360 perfetta

Insta360 ONE X - per riprese stabili a 360 gradi : (foto: Insta360) Gli scorsi modelli hanno contribuito a rendere famoso il gruppo cinese Insta360 grazie a una stabilizzazione delle immagini sorprendente, e ora ecco il successore: si chiama Insta360 One X ed è una delle action cam per riprese a 360 gradi più interessanti in circolazione. Sulla carta il gadget registra video sferici a una risoluzione totale di 5,7K e scatta fotografie da 18 Mpixel, ma le sue capacità vanno oltre le ...