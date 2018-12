Rabbia e Indignazione in Inghilterra - leopardo delle nevi fugge da uno zoo : soppresso per eutanasia : Un leopardo delle nevi è stato ucciso dopo essere scappato dal Dudley Zoo, in Inghilterra. La magnifica creatura, un esemplare di 8 anni di nome Margaash, è riuscito a fuggire dal suo recinto dopi che uno dei guardiani dello zoo lo aveva lasciato aperto. Il terribile incidente, che ha lasciato i membri dello staff distrutti, si è verificato il 23 ottobre alle 17 circa, fortunatamente dopo che i visitatori avevano già lasciato lo zoo. La triste ...

Pugni e pugnette - quando l’Indignazione maschera la paura del cambiamento : Guardo e riguardo il famigerato video di Danilo Toninelli che brandisce il pugno in segno di vittoria dopo l’approvazione del decreto per Genova e diventa irresistibile la tentazione di esplodere in un liberatorio “vaffa” all’indirizzo di tutti quelli che hanno stigmatizzato il gesto come offensivo. “Pugno chiuso sulle macerie di Genova” (Huffington), “Il pugno di Toninelli imbarazza i 5 stelle. Di Maio sbotta: che ...

L’Indignazione in ritardo per Salvini “Alla lavagna” : Roma. Un tempo i bambini in tv andavano a fare marachelle e giochini, senza seguire alcun copione – o almeno così sembrava. “Il Carosello”, “Lo Zecchino d’Oro”, “Chi ha incastrato Peter Pan?”. E adesso? “Facciamo anche domande scomode” e “mettiamo alla prova i grandi”, hanno detto, in apertura di pu

Da Aylan ad Amal - l’Indignazione non può fermarsi a un post sui social : Esistono immagini, che più di mille "freddi, atroci dati" scuotono le coscienze. Indignano almeno sul momento l'opinione pubblica. Fu così per il ritrovamento del corpicino del piccolo Aylan sulla spiaggia di Bodrum in Turchia, che riaccese l'attenzione sul dramma dei naufragi dei migranti nel Mediterraneo.È così in questi giorni per la foto della piccola Amal, pubblicata dai media italiani e internazionali, morta ...

Il 28 ottobre corteo fascista a Predappio. L'Indignazione dell'Anpi : Roma, 26 ott., askanews, - 'Apprendiamo dalla stampa, con profonda indignazione, dell'autorizzazione al corteo fascista del 28 ottobre a Predappio'. Lo scrive in una nota l'Anpi sottolineando che ...

Kashoggi : Macron sente Salman - 'profonda Indignazione' : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Siria : delitto d'onore sui social scatena l'Indignazione : ANSAmed, - BEIRUT, 24 OTT - Ha scatenato rabbia e indignazione un video diffuso nelle ultime ore sui social media, proveniente dal nord della Siria che mostra l'uccisione a sangue freddo di una ...

Claviere - l’Indignazione contro la Francia non c’entra certo con i diritti umani : Adesso mandiamo la polizia alla frontiera italo-francese per… difendere i migranti? Davvero? Non so perché ma ogni giorno spunta un nuovo tema o episodio di interesse mediatico/politico che ha a che fare con i migranti, ma si evita rigorosamente il problema più grave e attuale. Ovvero l’entrata in vigore del decreto su immigrazione e sicurezza che sprofonda e declassa il sistema dell’accoglienza e che, abolendo il permesso ...

Kursk fra dramma umano e Indignazione : ROMA, 21 OTT - "Famiglia, ingiustizia, uomo contro la burocrazia, indignazione verso la politica, amore, rabbia, perdita, nonché morte". Sono i temi presenti nella tragedia del sottomarino russo che ...

Ecco "Milkman" - la violenza vera prima dell’Indignazione unica del #metoo : Roma. La violenza, ai tempi della violenza vera, suona così: vivi in Irlanda del nord negli anni Settanta e hai diciotto anni, vuoi solo leggere i tuoi romanzi dell’Ottocento perché il Novecento ti fa schifo. E come darti torto visto che intorno a te vedi solo squallore e odio, un quarantunenne spos

Indignazione social contro Enrico Esposito - il consigliere di Di Maio autore dei tweet omofobi : ROMA - Chi di Twitter ferisce, di Twitter perisce. Sono sconvolti e arrabbiati gli utenti del social network alla notizia dei tweet omofobi diffusi fra il 2012 e il 2016 da Enrico Esposito, scelto ...